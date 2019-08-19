Первый в Украине: Днепр запустил ЦОП по дзюдо

В Днепре начнет работать Центр олимпийской подготовки по дзюдо. Решение о его создании было принято сегодня на сессии Днепропетровского областного совета.

Базироваться центр будет в спорткомплексе "Дзюдо-Днепр" (Днепр, ул. Мазепы, 34А). Президент Федерации дзюдо Украины Роман Насиров поздравил украинских спортсменов с реализацией данного проекта, отметив его важность для подготовки будущих чемпионов.

Федерация дзюдо Днепропетровской области

"Когда открыли этот спорткомплекс, сразу появилась такая идея – создать здесь спортивную школу, а затем и Центр олимпийской подготовки. Именно таких современных и комфортных условий для тренировок заслуживают наши дети. Ну и конечно же я очень рад, что удалось реализовать этот проект. Очень приятно, что областные власти нас услышали и поддержали. Насколько я знаю, в Украине аналогичных ЦОПов по дзюдо пока нет", – отметил в свою очередь вице-президент Федерации дзюдо Украины, президент Федераций дзюдо Днепра и Днепропетровской области Михаил Кошляк.

Михаил Кошляк Федерация дзюдо Днепропетровской области

Он подчеркнул, что главная цель это проекта – добиться того, чтобы в Украине было еще больше чемпионов, которые будут достойно выглядеть на мировых, а главное олимпийских татами.

"У нас уже был опыт проведения на базе спорткомплекса сборов для национальных команд Украины – юниорской, кадетской, ветеранской, мужской сборной Украины. Все это было за счет Федерации дзюдо Днепропетровской области. Теперь с получением государственного финансирования эта работа будет еще эффективней, а чемпионов в дзюдо будет еще больше. Планируем проводить 4-5 сборов в год", – резюмировал Кошляк.

Федерация дзюдо Днепропетровской области

Как сообщал OBOZREVATEL, юные украинские дзюдоисты завоевали четыре медали на олимпийском фестивале.

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