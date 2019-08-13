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Первая в истории битва полов: в UFC заявили об уникальном бое

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В смешанных единоборствах состоится первый в истории поединок за титул "межгендерного чемпиона мира".

Чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе Валентина Шевченко заявила, что готова принять вызов от чемпиона в легчайшей и наилегчайшей весовых категориях среди мужчин Генри Сехудо.

Валентина Шевченко и Генри Сехудо

Валентина Шевченко и Генри Сехудо

Twitter

Ранее Сехудо заявил о намерении победить Шевченко в титульном бою и стать первым межгендерным чемпионом в истории UFC.

"Я хочу стать первым межгендерным чемпионом мира. Вызываю тебя на бой. Ты можешь быть следующей, кто преклонит колено перед тройным чемпионом", - сказал Сехудо в Twitter.

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В ответ Шевченко заявила, что Сехудо нужно быть аккуратнее со своими желаниями.

"Ни за что не отказалась бы от такого боя, я никого не боюсь. Я уже сказала, что готова к любому сопернику в октагоне", - приводит слова спортсменки из Киргизстана ESPN.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе из Киргизии Валентина Шевченко чуть не убила соперницу, отправив ее в жесткий нокаут.

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Персона
Валентина Шевченко (UFC)
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