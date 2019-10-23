Переход Ломаченко в ММА: МакГрегор в Киеве сделал заявление

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор МакГрегор на пресс-конференции в Киеве рассказал о возможном переходе чемпиона мира по боксу Василия Ломаченко в ММА.
Конор МакГрегор в Киеве
Parimatch
"О переходе Ломаченко в ММА трудно говорить. Каждый большой спортсмен находится на своем месте и идет своим путем. Но в теории я бы с радостью посмотрел на него в ММА", - заявил МакГрегор
Как сообщал OBOZREVATEL, ирландский боец Конор МакГрегор прилетел с коротким визитом в столицу Украины, встретившись с журналистами. Поездка в Украину проходит по приглашению бренда Parimatch, мировым амбассадором которого спортсмен стал в 2019 году.
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