Передозировка: 11 неординарных событий в мире спорта

Большой спорт – это не только фанфары в честь победителей. В нем случается разное, в том числе и довольно трагические события происходят… С некоторыми из них познакомит спортивная энциклопедия OBOZREVATEL. Надеюсь, вам будет интересно.

23 февраля 1958 года. За сутки до Гран-При Гаваны кубинские повстанцы похитили пилота "Мазерати", пятикратного чемпиона "Формулы-1" Хуана-Мануэля Фанхио. Вернули, правда, через сутки, но поволноваться заставили…

23 июля 1967 года. Во время этапа "Тур де Франс" скончался британский велогонщик Томми Симпсон. Причина смерти – передозировка стимуляторов.

Новости В жуткой катастрофе погибла половина футбольной команды

24 мая 1972 года. Футбольная команда из СССР впервые играла в финале еврокубков. В Барселоне в решающем матче Кубка Кубков московское "Динамо" уступило "Глазго Рейнджерс" – 2:3.

А в 1975-м году, победив в мае в Базеле венгерский "Ференцварош" (3:0), свой первый Кубок Кубков завоевало другое "Динамо", киевское. Осенью этого же года подопечные Валерия Лобановского дважды победили мюнхенскую "Баварию" (1:0 на выезде и 2:0 дома), стали еще и обладателями Суперкубка УЕФА.

3 апреля 1975 года. Бобби Фишер был лишен звания чемпиона мира по шахматам за отказ от матча с Анатолием Карповым. Чемпионский титул без борьбы перешел гроссмейстеру из СССР.

23 апреля 1980 года. Американский конькобежец Эрик Хайден выиграл "полуторку", завершавшую программу Игр в Лейк-Плэсиде. До этого ему не было равных на дистанциях 500, 1000, 5000 и 10000 метров. Пять золотых медалей на одних зимних Олимпийских играх – рекорд, непревзойденный до сих пор.

16 октября 1983 года. На теннисном турнире в Сиднее Джон Макинрой, грязно обругав рефери, заплатил 1,5 тысячи долларов штрафа и получил 21 день дисквалификации.

13 июля 1985 года. На стадионе "Жан Буэн" в Париже 21-летний украинец Сергей Бубка с третьей попытки покорил "космические" на то время 6 метров. Наутро французские газеты вышли с заголовком "Бубка взял Бастилию".

30 апреля 1993 года. На теннисном турнире в Гамбурге немец Гюнтер Пархе ударил ножом в спину американку Монику Селеш, нанеся рану в 1,5 см. Душевнобольного Пархе, ярого фана Штеффи Граф, ожидало принудительное лечение. Селеш вернулась на корт через два года, но звание первой ракетки мира вернуть себе не смогла.

1 мая 1994 года. Во время Гран-При Сан-Марино погиб трехкратный чемпион "Формулы-1" Айртон Сенна. При ударе о бетонное ограждение от его болида оторвался кусок подвески и угодил в голову пилоту, пробив шлем.

9 мая 2001 года. Крупнейшая стадионная трагедия в Африке – 129 жертв в Аккре. После матча лучших команд Ганы, "Дубовых сердец Аккры" и "Дикобразов Асанте", фанаты начали забрасывать поле сидушками, полиция ответила слезоточивым газом. В итоге образовалась давка: 117 погибших от удушья, 10 – от травм.