Переболевший коронавирусом бодибилдер описал симптомы и обратился с призывом

29-летний американский бодибилдер и медбрат Куон Джеймс стал настоящей звездой соцсетей после того, как рассказал свою историю болезни COVID-19.

"Я заболел 6 марта. До этого за 8 лет я ни разу не кашлял. Сперва я подумала, что это обычная простуда, насморк, усталость, боли в теле. Так что я сделал то, что обычно, принял кларитин, муцинекс и азитромицин. Я начал чувствовать себя немного лучше, но 14 марта у меня поднялась температура до 40 градусов, началась одышка, боли в теле, усталость, тремор, кашель с мокротой", - написал Джеймс у себя в Facebook

Американец с ужасом вспоминает те дни.

"Меня привезли в больницу, где диагностировали коронавирус, вирусная пневмония, кардиомиопатия (увеличенное сердце с 40%-ной фракцией выброса). Я больше не мог дышать самостоятельно и был подключен к аппарату ИВЛ. Потребовалось 4 дня, чтобы снять лихорадку. Все это время я был в сознании и мог видеть и чувствовать ту трубку в своем горле, которая была очень болезненной. Одно лекарство, которое мне выписали в больнице, вызвало галлюцинации", - рассказал Джеймс.

Куон Джеймс до болезни Facebook Quawn James

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"Все это заболевание реально. До болезни я отличался отменным здоровьем, а в итоге едва не умер. Поэтому, пожалуйста, позаботьтесь о себе, вымойте руки, практикуйте дистанцирование. То, что мы молоды, не означает, что вы не можете заболеть. Посмотрите, что это сделало со мной. Сейчас меня уже выписали из больницы, мое сердце вернулось к нормальному размеру, у меня нет лихорадки, и могу пройти большие расстояния без одышки. Правда у меня до сих пор нет аппетита и мне больно говорить, из-за травмы горла после интубации, но мне становится лучше", - отметил бодибилдер.

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