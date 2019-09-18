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18 сентября • обновлено в 14:59
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"Отвратительно": жесткое видео с Хабибом спровоцировало международный скандал

2.2т Читать материал на украинском

Зоозащитная организация "Люди за этичное отношение к животным" (PETA) резко раскритиковала чемпиона UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова за видео, где он в возрасте 9 лет борется с медведем.

Глава организации РЕТА Элиза Аллен обратилась с письмом к руководству UFC.

Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов

"Мы призываем UFC пересмотреть свои отношения с Нурмагомедовым до тех пор, пока он не покажет изменения в своем отношении к животным и не начнет относиться к ним уважительно, как они того заслуживают. Борьба с привязанным медведем — отвратительное поведение, которое говорит об отсутствии уважения к животным. В России детенышей медведей отбирают у матерей, запирают в клетках, избивают, чтобы потом использовать для "бокса", "танцев" и других архаичных форм развлечения. PETA призывает Нурмагомедова заниматься борьбой только с людьми, которые на это согласны", — говорится в письме, сообщает BloodyElbow.com.

Отметим, что в сети есть видео, на котором маленький Хабиб борется с медведем. Отец спортсмена рассказал, что запись была сделана в Махачкале, когда мальчику было 9 лет.

Еще один ролик, на котором уже взрослый Нурмагомедов проводит спарринг с медведем, был выложен в сеть в апреле 2019 года. Отметим, что в обоих случаях животное находилось на цепи, к тому же Хабиб имеет дело с медведем-детенышем.

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Пользователи возмущены показным "героизмом" российского спортсмена, требуя прекратить издевательства над животными. "Хабиба на цепь посадить, вместе с его отцом... Куда же пропали зоозащитники?", "Как всегда толпой на медвежонка", "Верните медведя в лес и придите к нему на "спарринг" через год или два. Только без ошейников и канатов. Ну если хотите, на себя одевайте и ошейник, и канат", — гневно пишут в комментариях люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин встретился с Хабибом и высказался про удушение американского спортсмена.

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Хабиб Нурмагомедов
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Иванов Иван
Иванов Иван
Вы ебнулись обоз!!!))))))
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