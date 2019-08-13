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Откусил голову: спортсмен совершил кошмарный поступок и попал на видео (18+)

1.8т Читать материал на украинском

Член французской команды из баскской пелоты (некое подобие сквоша) Биксант Ларральд загрыз живого петуха.

На видео, которое было снято в июне во время застолья после чемпионата, нетрезвый спортсмен с улыбкой откусывает птице голову. Спустя месяц на ролик обратили внимание защитники животных.

Правозащитники создали петицию с призывом привлечь спортсмена к ответственности и отчислить его из команды. На момент публикации новости под ней подписались почти 60 тысяч человек.

Внимание! Видео 18+!

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Место
Франция
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