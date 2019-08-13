Откусил голову: спортсмен совершил кошмарный поступок и попал на видео (18+)

Член французской команды из баскской пелоты (некое подобие сквоша) Биксант Ларральд загрыз живого петуха.
На видео, которое было снято в июне во время застолья после чемпионата, нетрезвый спортсмен с улыбкой откусывает птице голову. Спустя месяц на ролик обратили внимание защитники животных.
Правозащитники создали петицию с призывом привлечь спортсмена к ответственности и отчислить его из команды. На момент публикации новости под ней подписались почти 60 тысяч человек.
Внимание! Видео 18+!
La Fondation Brigitte Bardot porte plainte contre le champion de pelote basque Bixente Larralde, pour acte de cruauté sur un coq (vidéo) https://t.co/wYhJ8lKBfs pic.twitter.com/J4KagJEEAx— FONDATION BRIGITTE BARDOT (@FBB_PORTEPAROLE) August 9, 2019
Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы террористической организации "Исламское государство" казнили четверых футболистов, обвинив их в шпионаже в пользу курдских боевиков.
Террористы ИГИЛ обезглавили несчастных прямо перед толпой детей в Ракке (город на севере Сирии). Страшные фотографии с экзекуции террористы распространили в соцсетях.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!