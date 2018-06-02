Олимпийская чемпионка из России поплатилась из-за Крыма

Российскую олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Екатерину Боброву не пустили на территорию Украины из-за незаконного посещения оккупированного Крыма.

Как написала Боброва в Instagram, она направлялась в Киев вместе с мужем бывшим фигуристом Андреем Депутатом, к его родителям, чтобы отпраздновать юбилей свекрови. По словам олимпийской чемпионки, она не сможет посещать Украину еще как минимум три года.

Боброва является чемпионкой Олимпиады-2014 в командных соревнованиях. Муж спортсменки родился в Киеве и до 2010 года представлял Украину, а затем переехал в Москву и стал выступать за Россию.

Новости Россия провалилась на чемпионате мира по фигурному катанию

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российский чемпион мира по фигурному катанию сбежал в Испанию.