Олимпийский чемпион умер в России от страшной болезни

Знаменитый российский гимнаст Дмитрий Василенко умер на 44-м году жизни, сообщил четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов.

"Прощай друг, спасибо за все. Димы больше нет с нами, пусть земля ему будет пухом. Спасибо всем, кто молился за его здоровье, теперь нам остается только молиться о его душе. Наши соболезнования родным и близким", — написал Немов в Instagram.

Василенко выиграл "золото" Атланты-1996 в командном многоборье. Также он брал серебро и бронзу чемпионатов мира.

В 2008 году у спортсмена диагностировали боковой амиотрофический склероз (БАС), из-за которого спортсмена полностью парализовало.

Как сообщал OBOZREVATEL, двукратный призер Олимпийских игр 1976 года по плаванию Андрей Смирнов скончался в возрасте 62 лет.

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