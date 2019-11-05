Главная Новости
5 ноября • обновлено в 23:42
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

Олимпийский чемпион умер в России от страшной болезни

995 Читать материал на украинском

Знаменитый российский гимнаст Дмитрий Василенко умер на 44-м году жизни, сообщил четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов.

"Прощай друг, спасибо за все. Димы больше нет с нами, пусть земля ему будет пухом. Спасибо всем, кто молился за его здоровье, теперь нам остается только молиться о его душе. Наши соболезнования родным и близким", — написал Немов в Instagram.

Василенко выиграл "золото" Атланты-1996 в командном многоборье. Также он брал серебро и бронзу чемпионатов мира.

В 2008 году у спортсмена диагностировали боковой амиотрофический склероз (БАС), из-за которого спортсмена полностью парализовало.

Новости
Шанс один на миллион: бегун умер необычной смертью возле финиша

Как сообщал OBOZREVATEL, двукратный призер Олимпийских игр 1976 года по плаванию Андрей Смирнов скончался в возрасте 62 лет.

Узнай первым, когда Суркис продаст «Динамо» у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "спортивная гимнастика" на OBOZREVATEL.

Тема
спортивная гимнастика
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
1
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel