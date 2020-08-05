МоваЯзык

Топ-темы:

Олимпийская чемпионка проплыла со стаканом молока на голове

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Другие виды спорта
1,1 т.
Кэти Лэдеки

Кэти Лэдеки покорила сеть невероятным трюком. Instagram Кэти Лэдеки

Пятикратная олимпийская чемпионка по плаванию Кэти Ледеки произвела настоящий фурор в социальных сетях. 15-кратная чемпионка мира, специализирующаяся на дальних дистанциях, проплыла со стаканом молока на голове.

Видео у себя в Twitter разместил Джошуа Аксельрод - продюссер Pittsburgh Post-Gazette: крупнейшей ежедневной газеты Питтсбурга в штате Пенсильвания, США.

"Это Кэти Ледеки, плывущая в бассейне, не пролив ни капли шоколадного молока, которое стоит у нее на голову. Когда вы думаете, что видели все в спорте, вы сталкиваетесь, возможно, с самым невероятным видео", - гласит подпись под роликом.

Кэти Лэдеки

Кэти Лэдеки Twitter Джошуа Аксельрод

Как сообщал OBOZREVATEL, двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина вспомнила о выступлении без купальника.

плавание
Поделиться в Facebook
  2. Спорт
  3. Другие виды спорта