Официально: названа дата открытия Олимпиады в Токио

Названа дата открытия Олимпийских игр в Токио. По информации японских СМИ, Игры стартуют 23 июля 2021 года.
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Названа дата открытия Олимпийских игр в Токио. По информации японских СМИ, Игры стартуют 23 июля 2021 года.
Новость дополняется...
Узнай первым, когда Суркис продаст «Динамо» у нас в Telegram!
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