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30 марта • обновлено в 15:14
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Официально: названа дата открытия Олимпиады в Токио

1.3т
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Названа дата открытия Олимпийских игр в Токио. По информации японских СМИ, Игры стартуют 23 июля 2021 года.

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Автор
Юрий Трохимчук
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