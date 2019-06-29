"Одним ударом": чемпион UFC выполнил редчайший трюк и "взорвал" Instagram

Чемпион UFC в полулегком дивизионе Макс Холлоуэй выполнил эффектный трюк, открыв ногой стеклянную бутылку.
27-летний американец ударом с разворота попал по крышке настолько аккуратно, что смог ее открыть, не разбив стекло.
Видео за день собрало более 1 млн просмотров в Instagram.
Be curious my friends! #challengeaccepted #bottlecapchallenge Passing this on to our guy @johnmayer …. hey John if you can’t complete this challenge @erlsn.acr and I decided you have to come to Hawaii after your tour and kick it with us until you complete it! 🦶🍾😅 🙏⚡🤙 👊
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее чемпион WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) во время своего отдыха в Таиланде продемонстрировал невероятную скорость удара ногой.
Наш соотечественник выложил видео у себя в Instagram, собрав множество восторженных комментариев
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