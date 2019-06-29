"Одним ударом": чемпион UFC выполнил редчайший трюк и "взорвал" Instagram

Чемпион UFC в полулегком дивизионе Макс Холлоуэй выполнил эффектный трюк, открыв ногой стеклянную бутылку.

27-летний американец ударом с разворота попал по крышке настолько аккуратно, что смог ее открыть, не разбив стекло.

Видео за день собрало более 1 млн просмотров в Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее чемпион WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) во время своего отдыха в Таиланде продемонстрировал невероятную скорость удара ногой.

Наш соотечественник выложил видео у себя в Instagram, собрав множество восторженных комментариев

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