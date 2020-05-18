Главная Новости
18 мая • обновлено в 23:06
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

Хабиб впервые рассказал о состоянии отца

2.2т
Читать материал на украинском

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов подтвердил, что его отец заразился коронавирусом и находится в больнице.

Спортсмен в обращении к своим соотечественникам на странице в социальной сети Instagram заявил, что многие его родственники стали жертвами болезни.

🤲

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

"У меня из близких родственников где-то 20 человек лежали в реанимации. Некоторых уже нет с нами. Очень многих. Отец сейчас находится в больнице. Его состояние очень тяжелое. На фоне этого вируса у него проявились осложнения на сердце, потому что год назад мы ему делали операцию. Сейчас ему снова сделали операцию. У него тяжелое положение. Большое спасибо всем, кто пишет и поддерживает", – сказал Хабиб.

Как сообщал OBOZREVATEL, Абдулманап Нурмагомедов находится под аппаратом ИВЛ, а также не может двигаться и разговаривать. Отец Хабиба перенес инсульт и провел неделю в коме.

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "UFC" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
UFC
Персона
Хабиб Нурмагомедов
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Спорт Другие виды спорта

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи:18 616.

    Вылечились: 5276. Умерли: 535.

  • В мире заболели более 4,7 млн человек, погибли – более 313 тысяч.

  • Одессу потрясла смерть от коронавируса врача-реаниматолога – мужчину спасали неделю.

  • В ношении маски нашлась скрытая опасность – COVID-19 может попасть в мозг человека.

  • Врачи предупредили, что у молодых пациентов с COVID-19 инсульт может быть "первым и последним" симптомом коронавируса.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Salamander
VS
AGO
Победа Salamander
1.87 Сделать ставку
Неман
VS
Торпедо-БелАЗ
Победа Торпедо-БелАЗ с форой (0)
1.91 Сделать ставку
Славия
VS
Городея
Городея не проиграет
1.83 Сделать ставку
Герта
VS
Унион
Победа Герты с форой (0)
1.71 Сделать ставку
Шахтер С
VS
Белшина
Победа Шахтера с форой (-1.5)
1.78 Сделать ставку
Syman
VS
LDLC
Победа Syman с форой в -1,5 карт
1.95 Сделать ставку
Endpoint
VS
AVEZ
Победа Endpoint с форой в -1,5 карты
2,25 Сделать ставку
Nemiga
VS
Alternate aTTaX
Победа Nemiga
1.70 Сделать ставку
Astralis
VS
G2
Победа Astralis с форой в -2,5 карты
2,11 Сделать ставку
Sprout
VS
Complexity
Победа Complexity с форой в -1,5 карты
2,42 Сделать ставку