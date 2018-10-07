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Нурмагомедов не получит $2 млн за бой с МакГрегором

4.7тЧитать материал на украинском

Российский чемпион по смешанным единоборствам Хабиб Нурмагомедов (26-0) не получит свой гонорар за успешную защиту титула чемпиона UFC в легком весе. Сумма в 2 млн долларов будет заморожена до окончания расследования драки, которую организовал россиянин после боя с ирландцем Конором МакГрегором (21-3).

"Я разговаривал с Бобом Беннетом (исполнительный директор спортивной комиссии Невады – прим. ред.), он сказал, что Конор свои деньги (3 млн долларов - прим. ред.) получит, но не Хабиб. Вопрос решится после того, как комиссия расследует инцидент", – сказал президент UFC Дэйна Уайт.

Нурмагомедов - МакГрегор

Нурмагомедов - МакГрегор

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После победы дагестанец перелез через октагон и напал на друга и спарринг-партнера Конора Диллона Дэниса. Дальше к драке подключились все зрители, сидевшие в первых рядах.

Из-за этого Хабибу не стали вручать чемпионский пояс.

Посетители T-Mobile Arena в Лас-Вегасе кидали в уходящего бойца бутылки, банки и флаги. Также Нурмагомедова облили пивом.

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Темы
UFCМакГрегор – Нурмагомедов
Персоны
Хабиб НурмагомедовКонор МакГрегор
Место
США
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Что тут скажешь? Если человек из РФ, значит быдлятиной инфицирован смертельно
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😮😱🡆 snip.li/DpszH 🡄😱😮
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Николаев Олег
Николаев Олег
Вот и верь после этого людям, Я ему отдалась при Луне, А он взял мои девичьи груди, И узлом завязал на спине.
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