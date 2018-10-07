Нурмагомедов не получит $2 млн за бой с МакГрегором

Российский чемпион по смешанным единоборствам Хабиб Нурмагомедов (26-0) не получит свой гонорар за успешную защиту титула чемпиона UFC в легком весе. Сумма в 2 млн долларов будет заморожена до окончания расследования драки, которую организовал россиянин после боя с ирландцем Конором МакГрегором (21-3).

"Я разговаривал с Бобом Беннетом (исполнительный директор спортивной комиссии Невады – прим. ред.), он сказал, что Конор свои деньги (3 млн долларов - прим. ред.) получит, но не Хабиб. Вопрос решится после того, как комиссия расследует инцидент", – сказал президент UFC Дэйна Уайт.

Нурмагомедов - МакГрегор

После победы дагестанец перелез через октагон и напал на друга и спарринг-партнера Конора Диллона Дэниса. Дальше к драке подключились все зрители, сидевшие в первых рядах.

Из-за этого Хабибу не стали вручать чемпионский пояс.

Посетители T-Mobile Arena в Лас-Вегасе кидали в уходящего бойца бутылки, банки и флаги. Также Нурмагомедова облили пивом.