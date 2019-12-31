"Неуважение": чемпионка мира объявила бойкот из-за допинг-скандала в России

Российская легкоатлетка, трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене высказалась по поводу своего конфликта с Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА).

Спортсменка осталась недовольна ответом организации на открытое письмо, которое она написала вместе с другими легкоатлетами – Анжеликой Сидоровой и Сергеем Шубенковым – и в котором были заданы острые вопросы.

Мария Ласицкене РИА Новости

"Этот якобы ответ ВФЛА – неуважение ко мне как к спортсменке. Лично я встречаться с нынешним руководством ВФЛА не планирую ни 10 января, ни в дальнейшем", – написала Ласицкене в сториз в своем Instagram.

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Ранее прыгунья в высоту Мария Ласицкене, прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и бегун Сергей Шубенков в открытом письме задали ВФЛА вопрос о планах выхода из кризиса в российской легкой атлетике. ВФЛА с 2015 года отстранена от World Athletics, а российские спортсмены выступают на международных турнирах под нейтральным флагом. ВФЛА рекомендовала провести 10 января очную встречу руководства со спортсменами, которая должна стать "более плодотворной, нежели общение посредством открытых писем и коммуникаций через СМИ".

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Чечни Рамзан Кадыров призвал российских спортсменов вообще отказаться от участия в международных соревнованиях из-за отношения остального мира к РФ.

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