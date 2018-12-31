''Нет, черт возьми!'' Президент UFC жестко поставил на место Хабиба

Президент UFC (спортивная организация, проводящая в мире бои по смешанным единоборствам) Дєйн Уайт очень жестко отреагировал на слова дагестансккого бойца Хабиба Нурмагомедова с требованием легализовать допинг.

Об этом россиянин заявил после скандала с обнаружением туринаболом в организме бойца Джона Джонса.

Дэйн Уайт

"Я не видел, что написал Хабиба в Instagram. Я отвечу просто: "Нет, черт возьми". Мы тяжело и рутинно работаем, чтобы очистить наш спорт от недобросовестных спортсменов. И те ребята, которые используют допинг, обязательно будут пойманы. Но это не означает, что один проваленный тест – это конец карьеры. Боец может вернуться, если будет соблюдать антидопинговые нормы", - заявил президент UFC в эфире программы The Herd.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский боксер Флойд Мейвезер считается явным фаворитом в потенциальном поединке против чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.

Стороны бойцов ведут активные переговоры об организации боя по правилам бокса. Ожидается, что супершоу пройдет в России весной будущего года.