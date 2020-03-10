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10 марта • обновлено в 21:19
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Непобедимый боец UFC отправил в глухой нокаут звезду YouTube

4.2т
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Бразильский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Паулу Коста нокаутировал в спаринге популярного YouTube-блогера Логана Пола, на канал которого подписано более 20 млн пользователей.

Американец прибыл в UFC Perfomance Institute и вышел на ринг против Косты. Бразилец мощным ударом в подбородок намертво вырубил Логана, несмотря на то, что последний спарринговался в защитном шлеме.

28-летний Коста выступает в UFC в средней весовой категории. На его счету 13 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 13 побед (в том числе 5 побед в 5 боях в UFC).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярный американский YouTube-блогер Джейк Пол нокаутировал своего коллегу из Великобритании AnEsonGib’а в первом раунде боя, который состоялся в Майами.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
UFC
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Очень правильно! Любой блогер - это просто подoнок! Про что бы он не верещал в своем вонючем болжике!
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