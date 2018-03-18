Непобедимый боец Кадырова капитально опозорился в UFC, установив антирекорд

Российский боец полутяжелого веса грозненского клуба "Ахмат" Магомед Анкалаев в первом же бою в UFC установил антирекорд этой организации.
25-летний дагестанец, который до этого все 9 поединков в карьере завершал победой, проиграл на последней секунде Полу Крейгу из Шотландии. Остановка стала самой поздней в истории трехраундовых боев UFC.
Анкалаев уверенно вел весь бой, а в третьем раунде шотландцу пришлось бегать, так как его избивали и в стойке и в партере.
Ankalaev comes out with some HEAT in round 3! Craig is hurt! #UFCLondon pic.twitter.com/UV0zersgsC— UFC (@ufc) 17 марта 2018 г.
Несмотря на такое превосходство Крейг показал фантастическое мужество и вернулся в бой, добыв победу за секунду до гонга.
OH MY!!!!@PCraigMMA pulls off the MIRACLE upset in the final 5 seconds and gets the submission victory!! WOW!!! #UFCLondon pic.twitter.com/iQ6en9TokC— UFC (@ufc) 17 марта 2018 г.
Российские фанаты назвали такое выступление грозненского бойца настоящим позором.
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