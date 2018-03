Непобедимый боец Кадырова капитально опозорился в UFC, установив антирекорд

Российский боец полутяжелого веса грозненского клуба "Ахмат" Магомед Анкалаев в первом же бою в UFC установил антирекорд этой организации.

25-летний дагестанец, который до этого все 9 поединков в карьере завершал победой, проиграл на последней секунде Полу Крейгу из Шотландии. Остановка стала самой поздней в истории трехраундовых боев UFC.

Анкалаев уверенно вел весь бой, а в третьем раунде шотландцу пришлось бегать, так как его избивали и в стойке и в партере.

Ankalaev comes out with some HEAT in round 3! Craig is hurt! #UFCLondon pic.twitter.com/UV0zersgsC

Несмотря на такое превосходство Крейг показал фантастическое мужество и вернулся в бой, добыв победу за секунду до гонга.

OH MY!!!!@PCraigMMA pulls off the MIRACLE upset in the final 5 seconds and gets the submission victory!! WOW!!! #UFCLondon pic.twitter.com/iQ6en9TokC