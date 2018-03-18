УкрEngРус
Регистрация
ЭкономикаШоу

Непобедимый боец Кадырова капитально опозорился в UFC, установив антирекорд

11.7тЧитать новость на украинском

Российский боец полутяжелого веса грозненского клуба "Ахмат" Магомед Анкалаев в первом же бою в UFC установил антирекорд этой организации.

25-летний дагестанец, который до этого все 9 поединков в карьере завершал победой, проиграл на последней секунде Полу Крейгу из Шотландии. Остановка стала самой поздней в истории трехраундовых боев UFC.

Анкалаев уверенно вел весь бой, а в третьем раунде шотландцу пришлось бегать, так как его избивали и в стойке и в партере.

Новости
"Позор национального масштаба": унижение России от МОК вызвало агонию у болельщиков

Несмотря на такое превосходство Крейг показал фантастическое мужество и вернулся в бой, добыв победу за секунду до гонга.

Российские фанаты назвали такое выступление грозненского бойца настоящим позором.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что кикбоксера нокаутировали страшным "ударом из видеоигры".

Читайте все новости по теме "UFC" на Обозревателе.

Тема
UFC
Поделиться в Facebook

Наши блоги