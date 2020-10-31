Многократный призер российских турниров по пауэрлифтингу и силовому экстриму Александр Говязов заразился коронавирусом.

Спортсмен у себя в Instagram признался, что не верил в существование COVID-19, но теперь испытал весь кошмар на себе.

"COVID-19 существует, а я не верил! Думал обычное ОРВИ и как обычно сделали из мухи слона. Но нет это реально ужасный вирус, который бьет по всем вашим слабым местам", – написал Александр.

По словам россиянина он 4-й день находится "в коматозе" с температурой 38-39 градусов.

"Выворачивает все кости, особенно все мои травмы , которые были за всю мою жизнь , отсутствие запаха и вкуса соответственно и аппетита , дикое першение и кашель. В общем я словил полный джекпот", – отметил пауэрлифтер.

В конце Говязов обратился к своим подписчикам беречь здоровье.

"Если бы я знал что может быть так х*рово и у меня была бы возможность официально уйти на изоляцию будучи здоровым я бы точно закрылся дома и соблюдал бы все меры по изоляции. Жаль, что мне не предоставили такую возможность. Все таки здоровье - это самое главное. Берегите себя и своих близких. Надеюсь, весь этот ужас скоро закончится", – подытожил российский спортсмен.

Как сообщал OBOZREVATEL, фитнес-центр в Польше объявил себя "церковью здорового тела", чтобы избежать закрытия из-за карантина, связанного с пандемией COVID-19.