Не поют гимн: 5 иностранцев, прославивших Украину в спорте больше самих украинцев

Выигрывать за родную страну и прославлять свой флаг - один из основных постулатов любого спорта на международной арене. И в каждой команде только свои.

Впрочем, современные веяния таки вмешиваются в такое положение вещей, открывая новые возможности для чужаков. В 21-м веке легионеры могут быть не только в клубах, но и в национальных командах. И в некоторых случаях это действительно классно!

Пока некоторые украинцы только говорят об эффективности работы или пиарятся на победах других, отдельные представители иностранного легиона по-настоящему куют славу Украины. Без лишних слов и знания Гимна Украины, но с завидным профессионализмом и эффективностью. OBOZREVATEL выделяет 5-ку "наемников", кто в 2019-м прославил украинцев в спорте больше, чем они сами себя.

Юрай Санитра

Национальность: Словакия

Кем работает в Украине: главный тренер сборной Украины по биатлону

Чем заслужил признание: стабилизировал сборную Украины, удержав ее в топ-10 мирового зачета, и помог Дмитрию Пидручному стать чемпионом мира

Юрай Санитра уверенно ведет сборную Украины к новым наградам biathlon.com.ua

В биатлоне - индивидуальном виде спорта, роль главного тренера команды порой незаметна и даже второстепенна. Однако к Юраю Санитре это не относится - сейчас словацкий специалист является опорой и центром мужской команды, которая достойно выступает на биатлонных аренах мира.

Став тренером мужской сборной Украины, Санитра не начал бросаться "с шашками" на все проблемы сразу, а начал методично решать задачи по мере их важности и работать на перспективу. В итоге, если сравнивать с женской командой, то рядом с тамошней чехардой тренеров и определенным бардаком в тренерских вопросах (особенно в прошлом сезоне), у мужчин уже 3,5 года есть стабильный хороший тренер.

И есть результат - именно под руководством Санитры Дмитрий Пидручный выиграл первое в истории (команды и своей карьеры) золото чемпионата мира. И вот что говорит про Санитру сам Пидручный в интервью OBOZREVATEL: "Санитра - сам по себе хороший тренер, который прекрасно разбирается в подготовке спортсменов. Также очень важно, что к тренеру есть полное доверие и диалог с ним. То есть, ты не просто слепо выполняешь все его указания, а можешь обсудить планы и тренировки. Если есть какие-то сомнения, с ним всегда можно посоветоваться и получить помощь. Доверие и диалог - это основы успеха нашей работы".

Мауро Тассотти и Андреа Малдера

Национальность: оба - Италия

Кем работают в Украине: помощники главного тренера сборной Украины по футболу Андрея Шевченко

Чем заслужили признание: внесли огромный вклад в нынешнюю успешность сборной Украины и выход на Евро-2020

Андреа Малдера (слева) и Мауро Тастотти (в центре) обсуждают рабочие моменты с Андреем Шевченко во время прогулки сборной Украины ffu.ua

Несмотря на всю работу и прогресс Андрея Шевченко как тренера, это как раз случай для поговорки "короля делает свита". Мауро и Андреа, приглашенные Шевченко в тренерский штаб сборной - Тассотти и Малдера, являются настоящим мозговым и аналитическим центром всей команды, осуществляя колоссальный объем работы.

Тассотти и Малдера - не просто помощники, которые работают по указанию. Можно сказать, вместе с Шевченко они образуют цельную троицу, которая и создала нынешнюю сборную. С этими специалистами Шевченко знаком еще со времен "Милана", а Тассотти в Италии ценят как очень высококлассного аналитика и тактика, который действительно глубоко понимает футбол. И в Украине эти ребята с первого дня работы Шевченко в сборной, здорово помогая молодому тренеру строить свою сборную и добиваться успехов.

Новости Итальянский помощник Шевченко совершил неординарный поступок ради Украины

Да, не стоит бояться сказать - если бы не Тассотти и Малдера, насчет сегодняшнего уровня сборной и путевки на Евро-2020 были бы большие вопросы (и наверняка мы бы и не видели такую команду вообще).

Угис Крастиньш

Национальность: Латвия

Кем работает в Украине: главный тренер львовского клуба "Барком-Кажаны" и сборной Украины

Чем заслужили признание: вывел на новый уровень "Барком-Кажаны" и сделал исторический прорыв со сборной на чемпионате Европы

Угис Крастиньш творит историю сборной Украины по волейболу facebook.com/ugis.krastina

"Изначально я не хотел ехать в Украину. Думал, "зачем мне это?". И сказал агенту: "Если во Львове по прилету меня встретит старый коммунист, сразу уеду домой. Но коммуниста не оказалось, и я здесь" - истории Угиса Крастиньша в Украине могло вовсе и не быть, не сложись обстоятельства. Но латвиец таки начал работу, что фактически перевернуло весь украинский волейбол.

Сейчас Крастиньш - как яркий сгусток сияющей энергии, который все больше оживляет наш волейбол. После застоявшихся советских методик работа Крастиньша выглядела порою детским безобразным весельем, которое ни к чему не приведет. Но сначала латвиец преобразовал "Барком", который стал безоговорочно лучшим клубом Украины и достойно представляет страну в еврокубках. Это подтолкнуло украинскую федерацию пригласить Угиса и в сборную, за которую латвиец взялся с неподдельным энтузиазмом. И, вуаля - команда не просто попала на Евро, но вышла из группы и дошла до 1/4 финала (это рекордное достижение для "сине-желтых" на ЧЕ).

Как рассказывает сам Угис, его взгляды призывают в первую очередь быстро решать проблему, а не искать виноватых. Вместе с этим, применяя свой опыт, у Крастиньша пока все получается "на ура". И именно благодаря ему в Европе вспомнили об украинском волейболе.

Жуниор Мораес

Национальность: Украина, Бразилия

Кем работает в Украине: форвард донецкого "Шахтера" и сборной Украины

Чем заслужил признание: принял украинское гражданство и помог сборной выйти на Евро-2020

Жуниор Мораес в форме сборной Украины

Тема натурализации иностранцев для привлечения в сборную - очень спорная и неоднозначная "материя", в которую начала облачаться и национальная команда Украины. Тем не менее, уже сейчас за "сине-желтых" играет двое выходцев из Бразилии - Марлос и Жуниор Мораес, и приход последнего сразу оказался в чем-то знаковым для Украины.

Во-первых, с появлением Мораеса еще до осеннего подъема Яремчука в сборной все уладилось с центральным нападающим - команда получила форварда высокого класса, одного из лучших бомбардиров чемпионата Украины и стабильно забивающего в еврокубках.

А, во-вторых, с Мораесом Украина прошла проверку на прочность в европейском футболе, но не на поле, а в коридорах и кулуарах. Именно после предоставление Жуниору украинского гражданства ФФУ получила иски от федераций Португалии и Люксембурга за неправомерную натурализацию футболиста (якобы из-за нарушения норм ФИФА), но Украина отстояла свою правоту в судах. Это стало основой для нового имиджа и признаком стойкости самой сборной - украинская команда имеет четкие методы и уверенно идет к цели, не допуская глупых осечек как на поле, так и вне его. Пример с Мораесом - как раз хорошее тому доказательство.

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