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6 января • обновлено в 22:22
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Не поют гимн: 5 иностранцев, прославивших Украину в спорте больше самих украинцев

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Выигрывать за родную страну и прославлять свой флаг - один из основных постулатов любого спорта на международной арене. И в каждой команде только свои.

Впрочем, современные веяния таки вмешиваются в такое положение вещей, открывая новые возможности для чужаков. В 21-м веке легионеры могут быть не только в клубах, но и в национальных командах. И в некоторых случаях это действительно классно!

Пока некоторые украинцы только говорят об эффективности работы или пиарятся на победах других, отдельные представители иностранного легиона по-настоящему куют славу Украины. Без лишних слов и знания Гимна Украины, но с завидным профессионализмом и эффективностью. OBOZREVATEL выделяет 5-ку "наемников", кто в 2019-м прославил украинцев в спорте больше, чем они сами себя.

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Юрай Санитра

Национальность: Словакия

Кем работает в Украине: главный тренер сборной Украины по биатлону

Чем заслужил признание: стабилизировал сборную Украины, удержав ее в топ-10 мирового зачета, и помог Дмитрию Пидручному стать чемпионом мира

Юрай Санитра уверенно ведет сборную Украины к новым наградам

Юрай Санитра уверенно ведет сборную Украины к новым наградам

biathlon.com.ua

В биатлоне - индивидуальном виде спорта, роль главного тренера команды порой незаметна и даже второстепенна. Однако к Юраю Санитре это не относится - сейчас словацкий специалист является опорой и центром мужской команды, которая достойно выступает на биатлонных аренах мира.

Став тренером мужской сборной Украины, Санитра не начал бросаться "с шашками" на все проблемы сразу, а начал методично решать задачи по мере их важности и работать на перспективу. В итоге, если сравнивать с женской командой, то рядом с тамошней чехардой тренеров и определенным бардаком в тренерских вопросах (особенно в прошлом сезоне), у мужчин уже 3,5 года есть стабильный хороший тренер.

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И есть результат - именно под руководством Санитры Дмитрий Пидручный выиграл первое в истории (команды и своей карьеры) золото чемпионата мира. И вот что говорит про Санитру сам Пидручный в интервью OBOZREVATEL: "Санитра - сам по себе хороший тренер, который прекрасно разбирается в подготовке спортсменов. Также очень важно, что к тренеру есть полное доверие и диалог с ним. То есть, ты не просто слепо выполняешь все его указания, а можешь обсудить планы и тренировки. Если есть какие-то сомнения, с ним всегда можно посоветоваться и получить помощь. Доверие и диалог - это основы успеха нашей работы".

Мауро Тассотти и Андреа Малдера

Национальность: оба - Италия

Кем работают в Украине: помощники главного тренера сборной Украины по футболу Андрея Шевченко

Чем заслужили признание: внесли огромный вклад в нынешнюю успешность сборной Украины и выход на Евро-2020

Андреа Малдера (слева) и Мауро Тастотти (в центре) обсуждают рабочие моменты с Андреем Шевченко во время прогулки сборной Украины

Андреа Малдера (слева) и Мауро Тастотти (в центре) обсуждают рабочие моменты с Андреем Шевченко во время прогулки сборной Украины

ffu.ua

Несмотря на всю работу и прогресс Андрея Шевченко как тренера, это как раз случай для поговорки "короля делает свита". Мауро и Андреа, приглашенные Шевченко в тренерский штаб сборной - Тассотти и Малдера, являются настоящим мозговым и аналитическим центром всей команды, осуществляя колоссальный объем работы.

Тассотти и Малдера - не просто помощники, которые работают по указанию. Можно сказать, вместе с Шевченко они образуют цельную троицу, которая и создала нынешнюю сборную. С этими специалистами Шевченко знаком еще со времен "Милана", а Тассотти в Италии ценят как очень высококлассного аналитика и тактика, который действительно глубоко понимает футбол. И в Украине эти ребята с первого дня работы Шевченко в сборной, здорово помогая молодому тренеру строить свою сборную и добиваться успехов.

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Да, не стоит бояться сказать - если бы не Тассотти и Малдера, насчет сегодняшнего уровня сборной и путевки на Евро-2020 были бы большие вопросы (и наверняка мы бы и не видели такую команду вообще).

Угис Крастиньш

Национальность: Латвия

Кем работает в Украине: главный тренер львовского клуба "Барком-Кажаны" и сборной Украины

Чем заслужили признание: вывел на новый уровень "Барком-Кажаны" и сделал исторический прорыв со сборной на чемпионате Европы

Угис Крастиньш творит историю сборной Украины по волейболу

Угис Крастиньш творит историю сборной Украины по волейболу

facebook.com/ugis.krastina

"Изначально я не хотел ехать в Украину. Думал, "зачем мне это?". И сказал агенту: "Если во Львове по прилету меня встретит старый коммунист, сразу уеду домой. Но коммуниста не оказалось, и я здесь" - истории Угиса Крастиньша в Украине могло вовсе и не быть, не сложись обстоятельства. Но латвиец таки начал работу, что фактически перевернуло весь украинский волейбол.

Сейчас Крастиньш - как яркий сгусток сияющей энергии, который все больше оживляет наш волейбол. После застоявшихся советских методик работа Крастиньша выглядела порою детским безобразным весельем, которое ни к чему не приведет. Но сначала латвиец преобразовал "Барком", который стал безоговорочно лучшим клубом Украины и достойно представляет страну в еврокубках. Это подтолкнуло украинскую федерацию пригласить Угиса и в сборную, за которую латвиец взялся с неподдельным энтузиазмом. И, вуаля - команда не просто попала на Евро, но вышла из группы и дошла до 1/4 финала (это рекордное достижение для "сине-желтых" на ЧЕ).

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Как рассказывает сам Угис, его взгляды призывают в первую очередь быстро решать проблему, а не искать виноватых. Вместе с этим, применяя свой опыт, у Крастиньша пока все получается "на ура". И именно благодаря ему в Европе вспомнили об украинском волейболе.

Жуниор Мораес

Национальность: Украина, Бразилия

Кем работает в Украине: форвард донецкого "Шахтера" и сборной Украины

Чем заслужил признание: принял украинское гражданство и помог сборной выйти на Евро-2020

Жуниор Мораес в форме сборной Украины

Жуниор Мораес в форме сборной Украины

Тема натурализации иностранцев для привлечения в сборную - очень спорная и неоднозначная "материя", в которую начала облачаться и национальная команда Украины. Тем не менее, уже сейчас за "сине-желтых" играет двое выходцев из Бразилии - Марлос и Жуниор Мораес, и приход последнего сразу оказался в чем-то знаковым для Украины.

Во-первых, с появлением Мораеса еще до осеннего подъема Яремчука в сборной все уладилось с центральным нападающим - команда получила форварда высокого класса, одного из лучших бомбардиров чемпионата Украины и стабильно забивающего в еврокубках.

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А, во-вторых, с Мораесом Украина прошла проверку на прочность в европейском футболе, но не на поле, а в коридорах и кулуарах. Именно после предоставление Жуниору украинского гражданства ФФУ получила иски от федераций Португалии и Люксембурга за неправомерную натурализацию футболиста (якобы из-за нарушения норм ФИФА), но Украина отстояла свою правоту в судах. Это стало основой для нового имиджа и признаком стойкости самой сборной - украинская команда имеет четкие методы и уверенно идет к цели, не допуская глупых осечек как на поле, так и вне его. Пример с Мораесом - как раз хорошее тому доказательство.

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Автор
Максим Сухенко Максим Сухенко
Темы
ФФУ чемпионат Европы по волейболу Волейбол Евро-2020 чемпионат мира по биатлону Кубок мира по биатлону Биатлон
Персоны
Юрай Санитра Жуниор Мораес Дмитрий Пидручный Андрей Шевченко Мауро Тассотти
Теги
Сборная Украины по футболу сборная Украины по волейболу Сборная Украины по биатлону ФК Шахтер
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
И что? Они поют гимн своих стран. Глупый заголовок.
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