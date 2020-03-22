"Не повторите ужасный опыт": в Италии обратились к украинцам из-за коронавируса

Знаменитый украинский волейболист Олег Плотницкий, выступающий за итальянскую "Перуджу", передал обращение местных жителей к нашим согражданам.

"Предыдущая моя публикация на тему коронавируса в Украине получила очень много комментариев, как положительных, так и отрицательных. Среди комментариев были и те, которые написали итальянцы. Они не поленились, и с помощью переводчика прочитали то, что я опубликовал. Я переведу вам общий смысл того, что чаще всего было написано:

Мы надеемся, что люди прислушиваются к твоим советам;

Нельзя относиться к этому вирусу безразлично;

Оставайтесь дома;

Это трудное время для всех нас, всем удачи.

Эти все люди являются реальными, я их лично знаю. Далее выбор за вами: верить, что этот вирус на самом деле опасный, или повторить печальный, ужасный, плачевный опыт Италии", – написал Плотницкий в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники итальянского футбольного клуба "Аталанта", за которую выступает полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский, Альбино Броньи и Северино Поссенти умерли от коронавируса.

В Италии за 21 марта от Covid-19 умерли 793 человека. Таким образом, страна побила новый антирекорд.

Кроме того, 21 марта от коронавируса умер экс-президент мадридского "Реала" Лоренсо Санс.

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