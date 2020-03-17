Не коронавирус: чемпион мира по фигурному катанию умер в США

Участник трех Олимпийских игр и двукратный чемпион мира по фигурном катанию в командах Крис Рид умер в Детройте в возрасте 30 лет в результате сердечного приступа.

Информация о его смерти появилась на официальном сайте японской федерации фигурного катания, а затем была подтверждена его младшей сестрой Эллисон. Об этом сообщает издание JapanTimes.

Кана Мурамото и Крис Рид

Отметим, что Крис вместе со старшей сестрой Кэти добились огромного успеха, выступая в парном разряде за Японию, которая является родиной их матери. В период с сезона 2007/08 по кампанию 2014/2015 годов они сумели выиграть семь чемпионатов Японии по фигурному катанию. Еще три титула он завоевал с Кана Мурамото, которая стала его партнершей после того, как Кэти закончила карьеру.

В 2010-м, 2014-м и 2018-м годах Крис Рид принимал участие в Олимпийских играх, заняв 14-е место на Олимпиаде в Ванкувере, что стало его лучшим результатом. 31 декабря 2019 года он объявил о завершении карьеры.

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