''Не доживет'': отец МакГрегора поглумился над Нурмагомедовым

Отец экс-чемпиона UFC Конора МакГрегора считает россиянина Хабиба Нурмагомедова чересчур медленным. Тони МакГрегор уверен, что соперник его сына не доживет до второго раунда.

"Конор находится в оптимальной физической форме. Его сила невероятна. Когда он ударит Хабиба с этой силой, тот даже не заметит: он слишком медленный. У Конора есть сила, скорость и точность. Нурмагомедову нечего противопоставить" , - цитирует МакГрегора-старшего The Irish Sun.

Отец Конора уверен, что поединок закончится очень быстро.

"Нет никаких сомнений, что он проиграет в первом раунде. Он не доживет до второго. Он не сможет сдержать силу МакГрегора. Когда Конор проломит Хабибу череп, тот исчезнет. Он слишком медленный", - дал свой прогноз на бой отец ирландского спортсмена.

Напомним, что поединок Конора МакГрегора и Хабиба Нурмагомедова состоится 6 октября в Лас-Вегасе.

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