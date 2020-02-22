Насиров открыл турнир по дзюдо "Киевская весна"

Президент Федерации дзюдо Украины Роман Насиров открыл всеукраинский и международный ежегодный турнир по дзюдо среди юношей и девушек "Киевская весна".
С каждым годом все больше и больше набирает популярность и численности команд и участников. В этом году на турнир приехали спортсмены из Швеции, Литвы, Румынии, Беларуси и Молдовы.
Возрастные категории участников: 2005-2006 г.р., 2007-2008 г.р.
Весовые категории участников:
Юноши 2005-2006 г.р. : -42 кг, -46 кг, -50 кг, -55 кг, -60 кг, -66 кг, -73 кг, -81 кг, +81 кг;
Девушки 2005-2006 г.р. : -40 кг, -44 кг, -48 кг, -52 кг, -57 кг, -63 кг;
Юноши 2007 -2008 г.р.: -32 кг, -35 кг, -38 кг, -42 кг, -46 кг, -50 кг, - 55 кг, -60 кг, -66 кг, -73 кг, +73 кг;
Девушки 2007 -2008 г.р.: -36 кг, -40 кг, -44 кг, -48 кг, -52 кг, -57 кг.
Соревнования пройдут по официальным правилам IJF. Борьба в белом кимоно. Время схватки – 3 минуты. Запрещенные действия: shime-vaza, konsetsu-vaza.
Место проведения соревнований - легкоатлетический манеж по адресу пр. Тычины 18.Вход свободный.
Место проведение турнира
Расписание соревнований:
22 февраля
09:00 - начало соревнований среди юношей 2007-2008 г.р.
14:00 - начало соревнований среди юношей 2005-2006 г.р.
Как сообщал OBOZREVATEL, 8 февраля Украинская дзюдоистка Дарья Белодед завоевала золотую медаль в весовой категиории до 48 кг на турнире серии Grand Slam в Париже, победив чемпионку мира до 21 года японку Вакану Кога.
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