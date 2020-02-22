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22 февраля • обновлено в 15:14
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Насиров открыл турнир по дзюдо "Киевская весна"

1.1т
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Президент Федерации дзюдо Украины Роман Насиров открыл всеукраинский и международный ежегодный турнир по дзюдо среди юношей и девушек "Киевская весна".

Насиров открыл турнир по дзюдо "Киевская весна"

С каждым годом все больше и больше набирает популярность и численности команд и участников. В этом году на турнир приехали спортсмены из Швеции, Литвы, Румынии, Беларуси и Молдовы.

Возрастные категории участников: 2005-2006 г.р., 2007-2008 г.р.

Весовые категории участников:

Юноши 2005-2006 г.р. : -42 кг, -46 кг, -50 кг, -55 кг, -60 кг, -66 кг, -73 кг, -81 кг, +81 кг;
Девушки 2005-2006 г.р. : -40 кг, -44 кг, -48 кг, -52 кг, -57 кг, -63 кг;
Юноши 2007 -2008 г.р.: -32 кг, -35 кг, -38 кг, -42 кг, -46 кг, -50 кг, - 55 кг, -60 кг, -66 кг, -73 кг, +73 кг;
Девушки 2007 -2008 г.р.: -36 кг, -40 кг, -44 кг, -48 кг, -52 кг, -57 кг.

Соревнования пройдут по официальным правилам IJF. Борьба в белом кимоно. Время схватки – 3 минуты. Запрещенные действия: shime-vaza, konsetsu-vaza.

Место проведения соревнований - легкоатлетический манеж по адресу пр. Тычины 18.Вход свободный.

Место проведение турнира

Место проведение турнира

Расписание соревнований:

22 февраля

09:00 - начало соревнований среди юношей 2007-2008 г.р.

14:00 - начало соревнований среди юношей 2005-2006 г.р.

Насиров открыл турнир по дзюдо "Киевская весна"
Насиров открыл турнир по дзюдо "Киевская весна"
Насиров открыл турнир по дзюдо "Киевская весна"

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 февраля Украинская дзюдоистка Дарья Белодед завоевала золотую медаль в весовой категиории до 48 кг на турнире серии Grand Slam в Париже, победив чемпионку мира до 21 года японку Вакану Кога.

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Читайте все новости по теме "дзюдо" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
дзюдо
Персона
Роман Насиров
Место
Украина Киев
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