"Наша земля": знаменитая украинская гимнастка заняла твердую позицию по Крыму

Бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро гимнастка Анна Ризатдинова призналась, что тяжело переживает аннексию Россией Крыма. По ее словам, она давно не была в родном Симферополе.

"Не была там уже долгое время. Мне не так просто на этот счет, потому что Крым – он навсегда останется моим родным местом. Крым вырастил очень много талантов: таких, как Саша Усик, Яна Клочкова, и я там стала спортсменкой. Все равно считаю, что это наша земля. Мне очень не хватает Крыма – это правда", – сказала Ризатдинова в интервью 112.ua.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-футболист киевского "Динамо" Александр Алиев высказался на тему того, кому принадлежит Крым.