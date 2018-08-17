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"Наша земля": знаменитая украинская гимнастка заняла твердую позицию по Крыму

5.3тЧитать новость на украинском

Бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро гимнастка Анна Ризатдинова призналась, что тяжело переживает аннексию Россией Крыма. По ее словам, она давно не была в родном Симферополе.

"Не была там уже долгое время. Мне не так просто на этот счет, потому что Крым – он навсегда останется моим родным местом. Крым вырастил очень много талантов: таких, как Саша Усик, Яна Клочкова, и я там стала спортсменкой. Все равно считаю, что это наша земля. Мне очень не хватает Крыма – это правда", – сказала Ризатдинова в интервью 112.ua.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Анна Ризатдинова
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Пигин Макс
Пигин Макс
Стесняюсь спросить, а кто её не пускает в родной Симферополь? И очень интересно, каким образом можно заслужить погоняло "Ризетка"?
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Dit Alen
Dit Alen
Пигин Макс. А не постесняйся себя спросить, кто не пускал россиян в Крым до его аннексии?
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