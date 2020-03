Наплевали на коронавирус: на турнир в Японии собрали тысячи людей

В Японии на "Сайтама Арене" прошел турнир по кикбоксингу под названием K’FESTA 3, который входит в мировую серию K-1. Несмотря на коронавирус, соревнования посетили 6,5 тысяч человек.

Как сообщает издание Asian Review, министр экономики Японии Ясутоси Нисимура и губернатор префектуры Сайтама Мотохиро Оно пытались уговорить организаторов отменить турнир, но те их не послушали, пообещав предпринять дополнительные меры безопасности. Они сократили количество билетов на соревнования с 15 до 10 тысяч, выдавали зрителям хирургические маски и мерили температуру на входе.

