Наплевали на коронавирус: на турнир в Японии собрали тысячи людей

В Японии на "Сайтама Арене" прошел турнир по кикбоксингу под названием K’FESTA 3, который входит в мировую серию K-1. Несмотря на коронавирус, соревнования посетили 6,5 тысяч человек.

Как сообщает издание Asian Review, министр экономики Японии Ясутоси Нисимура и губернатор префектуры Сайтама Мотохиро Оно пытались уговорить организаторов отменить турнир, но те их не послушали, пообещав предпринять дополнительные меры безопасности. Они сократили количество билетов на соревнования с 15 до 10 тысяч, выдавали зрителям хирургические маски и мерили температуру на входе.

Турнир по кикбоксингу в Японии посетили тысячи людей Asahi.com

K-1 reduces number of seats (15k to 10k) and make actions to follow the instructions by Goverment to prevent the Coronavirus infection.



Photos by Yoshinori Ihara, Bout Review. pic.twitter.com/RWAV8WF65d — Bruno Massami (Бруно Массами) (@BrMassami) March 22, 2020

Организаторы также попросили всех посетителей турнира оставить свои контактные данные, чтобы с ними могли связаться и спросить о самочувствии после посещения мероприятия.

Отметим, что в режиме онлайн за соревнованиями следили 2,5 миллиона человек. Некоторые пользователи интернета жестко раскритиковали решение провести турнир, который длился почти сутки. Они заявили, что это может спровоцировать вспышку коронавируса в стране.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч Лиги чемпионов, на котором побывали 45 тысяч человек, был назван главной причиной активного распространения заболевания в Италии.

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