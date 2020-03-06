Главная Новости
6 марта • обновлено в 13:45
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

На телах умерших в Москве украинских шахматистов обнаружены следы от уколов

3.3т
Читать материал на украинском

На телах умерших в Москве украинских шахматистов, 26-летнего Станислава Богдановича и 18-летней Александры Вернигоры, обнаружены следы от инъекций.

По информации РЕН ТВ, у Богдановича остались следы от уколов на руках и ногах, у Вернигоры – след под коленом. При этом в квартире не были обнаружены шприцы.

Станислав Богданович

Станислав Богданович

wikipedia.org

Ранее стало известно, что причиной смерти пары стал веселящий газ. Рядом с телами найдены воздушные шарики, которые были наполнены закисью азота.

Александра Вернигора (2015 год)

Александра Вернигора (2015 год)

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "шахматы" на OBOZREVATEL.

Автор
Денис Карпов
Тема
шахматы
Место
Россия Москва
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
1
Интересно
6
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Победа Германии
6.0 Сделать ставку
Победа Германии
2.55 Сделать ставку
Свитолина
VS
Фернандес
Тотал больше 20,5 гейма
1.87 Сделать ставку
Данилович
VS
Цуренко
Тотал меньше 20,5 гейма
1.89 Сделать ставку
Ливерпуль
VS
Борнмут
Победа Ливерпуля с форой (-1.5)
1.76 Сделать ставку
Арсенал
VS
Вест Хэм
Победа Арсенала с форой (-1)
1.94 Сделать ставку
Бернли
VS
Тоттенхэм
Победа Бернли с форой (0)
1.91 Сделать ставку
Атлетико
VS
Севилья
Обе забьют
2.26 Сделать ставку
Барселона
VS
Реал Сосьедад
Обе забьют
1.65 Сделать ставку
Хетафе
VS
Сельта
Сельта не забьет
2.00 Сделать ставку