На телах умерших в Москве украинских шахматистов, 26-летнего Станислава Богдановича и 18-летней Александры Вернигоры, обнаружены следы от инъекций.

По информации РЕН ТВ, у Богдановича остались следы от уколов на руках и ногах, у Вернигоры – след под коленом. При этом в квартире не были обнаружены шприцы.

Станислав Богданович wikipedia.org

Ранее стало известно, что причиной смерти пары стал веселящий газ. Рядом с телами найдены воздушные шарики, которые были наполнены закисью азота.

Александра Вернигора (2015 год)

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