На телах умерших в Москве украинских шахматистов, 26-летнего Станислава Богдановича и 18-летней Александры Вернигоры, обнаружены следы от инъекций.
По информации РЕН ТВ, у Богдановича остались следы от уколов на руках и ногах, у Вернигоры – след под коленом. При этом в квартире не были обнаружены шприцы.
Станислав Богданович
wikipedia.org
Ранее стало известно, что причиной смерти пары стал веселящий газ. Рядом с телами найдены воздушные шарики, которые были наполнены закисью азота.
Александра Вернигора (2015 год)
Как сообщал OBOZREVATEL:
26-летний украинский шахматист Богданович перед смертью попал в базу "Миротворца" за то, что сыграл за сборную России в интернет-матче против Украины на одной из популярных платформ.
5 марта тела Богдановича и его девушки, украинской шахматистки Александры Вернигоры обнаружил в Москве отец Александры, когда пришел домой.
Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "шахматы" на OBOZREVATEL.