Мотогонщики устроили страшную аварию на Гран-при Австрии. Видео

Итальянский мотогонщик Yamamaha Франко Морбиделли попал в страшную аварию на этапе чемпионата мира по MotoGP в Австрии.

За 20 кругов до финиша 25-летний римлянин на скорости в 320 километров в час наехал на колесо выступающего за Ducati Йоанна Сарко.

Обоих спортсменов отбросило на гравий, но их мотоциклы продолжили движение. Байки улетели на трассу и едва не зацепили ехавших впереди участников заезда.

Так обе машины последовательно чуть не врезались в девятикратного чемпиона мира в классе MotoGP Валентино Росси. Первый мотоцикл выскочил прямо перед итальянцем, а второй просвистел над головой Росси и даже облил его машинным маслом. Судьи тут же подняли красный флаг и приостановили гонку.

Морбиделли и Сарко обошлись без серьезных повреждений, но не продолжили заезд и не вернулись на трассу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее младшему брату лучшего мотогонщика планеты Марка Маркеса удался немыслимый трюк на Гран-при Японии.

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