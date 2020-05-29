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29 мая • обновлено в 14:37
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Молодая украинская легкоатлетка Карина Вегнер покорила сеть: фото красотки

2.3т
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18-летняя украинская легкоатлетка Карина Вегнер, которая специализируется в прыжках с шестом, обладает невероятно привлекательной внешностью.

Она родилась в семье легкоатлетов – ее родители Олег и Елена Вегнер являются заслуженными тренерами Украины. Карина пошла по их стопам и с самого детства занимается спортом.

Карина Вегнер

Карина Вегнер

@_karinavegner_

После начала боевых действий на Донбассе их семья была вынуждена покинуть родной Донецк и переехать в Луцк, который произвел на них хорошее впечатление.

Карина не только является перспективной легкоатлеткой и входит в состав юношеской сборной Украины, но и любит радовать подписчиков яркими снимками на своей странице в Instagram.

Карина Вегнер

Карина Вегнер

@_karinavegner_

Карина Вегнер

Карина Вегнер

@_karinavegner_

Карина Вегнер

Карина Вегнер

@_karinavegner_

Карина Вегнер

Карина Вегнер

@_karinavegner_

Карина Вегнер

Карина Вегнер

@_karinavegner_

Карина Вегнер

Карина Вегнер

@_karinavegner_

Карина Вегнер

Карина Вегнер

@_karinavegner_

Как сообщал OBOZREVATEL, 18-летняя чемпионка Украины среди юниоров Мария Буряк поразила своей красотой.

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легкая атлетика
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