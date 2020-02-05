"Место в селе": российский журналист унизительно высказался о Хабибе

Российский политический журналист Олег Кашин заявил, что чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов не должен представлять Россию на международной арене.

"Хабибу место в его, извините, родовом селе, а не на мировой арене представлять Российскую Федерацию. Слово Хабиб не страшное. Слово Хабиб смешное. Он скорее такая комическая фигура, которая дискредитирует Россию на мировой арене. Я не хочу, чтобы моя страна ассоциировалась с этими хулиганскими драками", – цитирует слова Кашина агентство Чемпионат.

Олег Кашин Стрингер

Он считает, что такой вид спорта, как смешанные единоборства, необходимо запретить и приравнять его к "владению оружием".

"Я хочу это запретить. Владение такими единоборствами должно быть приравнено к оружию и соответствующим образом контролироваться. Давайте требовать запрета смешанных единоборств. Ну сколько можно?!" – добавил Кашин.

Как сообщал OBOZREVATEL, следующий бой Хабиба Нурмагомедова пройдет 18 апреля в Бруклине против Тони Фергюсона.

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