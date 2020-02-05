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7 февраля • обновлено в 08:33
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"Место в селе": российский журналист унизительно высказался о Хабибе

4.5т
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Российский политический журналист Олег Кашин заявил, что чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов не должен представлять Россию на международной арене.

"Хабибу место в его, извините, родовом селе, а не на мировой арене представлять Российскую Федерацию. Слово Хабиб не страшное. Слово Хабиб смешное. Он скорее такая комическая фигура, которая дискредитирует Россию на мировой арене. Я не хочу, чтобы моя страна ассоциировалась с этими хулиганскими драками", – цитирует слова Кашина агентство Чемпионат.

Олег Кашин

Олег Кашин

Стрингер

Он считает, что такой вид спорта, как смешанные единоборства, необходимо запретить и приравнять его к "владению оружием".

"Я хочу это запретить. Владение такими единоборствами должно быть приравнено к оружию и соответствующим образом контролироваться. Давайте требовать запрета смешанных единоборств. Ну сколько можно?!" – добавил Кашин.

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Как сообщал OBOZREVATEL, следующий бой Хабиба Нурмагомедова пройдет 18 апреля в Бруклине против Тони Фергюсона.

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Темы
MMA UFC
Персона
Хабиб Нурмагомедов
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Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
100% ХАБИБ должен прославлять свою Родину,а не страну которую оккупировала его родную землю!!!
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Гоша Злой
Гоша Злой
догадайтесь что он скоро станет делать?) правильно, ка зелепрезик станет на колени прощения просить)
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Что это за е...лан? И где вы их нахрен берёте?
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