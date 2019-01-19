МакГрегор влип в грандиозный скандал с изнасилованием

Бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора МакГрегора задержала полиция. Ирландского спортсмена подозревают в избиении и изнасиловании.

В декабре прошлого года 20-летняя девушка была госпитализирована с множественными побоями. По ее словам, она отдыхала в центре Дублина, где познакомилась со звездой спорта. Он пригласил ее в свой пентхаус, где напал на нее.

Конор МакГрегор instagram.com/thenotoriousmma

Новости Хабиб унизил МакГрегора позорным фото

На днях спортсмен явился в полицию, чтобы сдать анализ ДНК. Молодого человека допросили и отпустили, не предъявив обвинение. В СМИ появилась информация о том, что в бланке, который заполнял мужчина, было указано имя Конора МакГрегора, сообщает bloodandsweat.

Как сообщал OBOZREVATEL, в своем последнем поединке ирландец Конор МакГрегор потерпел поражение от Хабиба Нурмагомедова. Российский боец победил удушающим приемом в четвертом раунде.

После боя ирландец обвинил своего соперника в постоянных апелляциях к рефери поединка.

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