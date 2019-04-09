"Русские побили": МакГрегор устроил бойню в пабе

Экс- чемпион абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор МакГрегор устроил грандиозную драку в одном из пабов Дублина.

Как сообщает издание Irish Mirror полицейское управление начало тщательное расследование после того, как ирландский боец, выступавший на сцене заведения, напал на клиента паба, который выкрикнул фразу: "Русские избили тебя". Сразу после этого началась драка.

Конор МакГрегор и полицейский экскорт

Это уже не первый случай за последнее время, когда МакГрегор попадает в поле зрения полиции. Не так давно, ирландца задерживали в Нью-Йорке после того, как Конор швырнул в автобус ограждение и выбил стекло. Позже он набросился на фаната в Майами, разбив телефон, на который хотели сфотографировать звезду смешанных единоборств.

Как сообщал OBOZREVATEL, ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор МакГрегор отметился оскорбительным высказыванием в адрес русского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

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