МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Другие виды спорта

"Русские побили": МакГрегор устроил бойню в пабе

728Читать материал на украинском

Экс- чемпион абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор МакГрегор устроил грандиозную драку в одном из пабов Дублина.

Как сообщает издание Irish Mirror полицейское управление начало тщательное расследование после того, как ирландский боец, выступавший на сцене заведения, напал на клиента паба, который выкрикнул фразу: "Русские избили тебя". Сразу после этого началась драка.

Конор МакГрегор и полицейский экскорт

Конор МакГрегор и полицейский экскорт

Это уже не первый случай за последнее время, когда МакГрегор попадает в поле зрения полиции. Не так давно, ирландца задерживали в Нью-Йорке после того, как Конор швырнул в автобус ограждение и выбил стекло. Позже он набросился на фаната в Майами, разбив телефон, на который хотели сфотографировать звезду смешанных единоборств.

Новости
Поветкин рассказал, что в СССР сделали бы с Конором и Фьюри

Как сообщал OBOZREVATEL, ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор МакГрегор отметился оскорбительным высказыванием в адрес русского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!

Читайте все новости по теме "UFC" на OBOZREVATEL.

Тема
UFC
Персона
Конор МакГрегор
Место
ИрландияДублин
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
9
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения