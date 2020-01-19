МакГрегор - Серроне: видео нокаута UFC 246

Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор МакГрегор добыл великолепную победу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 246, который прошел в Лас-Вегасе.

МакГрегор - Серроне

На переполненной T-Mobile Arena 31-летний ирландец просто уничтожил представителя США Дональда Ковбоя Серроне.

Встреча не продлилась и минуты, досрочно завершившись в первом раунде после того, как МакГрегор сломал нос оппоненту и свалил его хай-киком.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на видео нокаута.

Как сообщал OBOZREVATEL, свой последний поединок Конор провел в октябре 2018 года, проиграв Хабибу Нурмагомедову. Бой завершился в четвертом раунде после того, как дагестанцу удался удушающий прием.

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