МакГрегор - Серроне: видео нокаута UFC 246

Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор МакГрегор добыл великолепную победу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 246, который прошел в Лас-Вегасе.
МакГрегор - Серроне
На переполненной T-Mobile Arena 31-летний ирландец просто уничтожил представителя США Дональда Ковбоя Серроне.
Встреча не продлилась и минуты, досрочно завершившись в первом раунде после того, как МакГрегор сломал нос оппоненту и свалил его хай-киком.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на видео нокаута.
Как сообщал OBOZREVATEL, свой последний поединок Конор провел в октябре 2018 года, проиграв Хабибу Нурмагомедову. Бой завершился в четвертом раунде после того, как дагестанцу удался удушающий прием.
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