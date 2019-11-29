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30 ноября • обновлено в 10:51
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МакГрегор – Серроне: назван фаворит главного боя UFC246

1.9т
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Звезда Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор МакГрегор считается фаворитом поединка против американца Дональда Серроне.

Ирландский экс-чемпион возвращается в октагон спустя полтора года. Бой Конора и Дональда состоится в рамках вечера UFC246 18 января будущего года в Лас-Вегасе. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя МакГрегор – Серроне. Ориентировочное начало – в 06:00 по киевскому и 07:00 по московскому времени в воскресенье, 19 января.

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Конор МакГрегор

Конор МакГрегор

МакГрегор, по мнению аналитиков, имеет больше шансов на победу. Ставки на соответствующую позицию принимаются с коэффициентом 1,50. А успех его американского оппонента оценивается котировкой 2,62.

Напомним, в своем последнем поединке, который прошел в октябре 2018 года, Конор МакГрегор проиграл Хабибу Нурмагомедову.

Как сообщал OBOZREVATEL, Конор МакГрегор впервые побывал в Киеве, а во время пресс-конференции вспомнил о Владимире Зеленском.

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Читайте все новости по теме "МакГрегор – Серроне" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Темы
МакГрегор – Серроне UFC
Персона
Конор МакГрегор
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