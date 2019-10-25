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25 октября • обновлено в 20:00
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МакГрегор подвергся нападению в Москве – СМИ

3.7т Читать материал на украинском

Ирландский боец Конор МакГрегор столкнулся с агрессией со стороны россиян во время визита в Москву.

Возле отеля, где поселился звезда Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), его караулят десятки дагестанцев, а во время одного из мероприятий в Конора запустили бутылкой. Как пишет "Спорт-Экспресс", один из блогеров запустил в ирландца пластиковой бутылкой, которая пролетела мимо. Нападавшего тут же задержала охрана спортсмена.

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Конор МакГрегор

Конор МакГрегор

КП

Причиной такого поведения стали высказывания МакГрегора в адрес чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, которому ирландец проиграл в октябре минувшего года. Конор назвал экс-соперника и всех дагестанцев трусами.

Как сообщал OBOZREVATEL, Конор МакГрегор рассказал, как охрана Владимира Путина заподозрила его в попытке отравить президента России.

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Тема
UFC
Персона
Конор МакГрегор
Место
Россия Москва
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Ш. Олег
Ш. Олег
Этот МакГрегор просто не понимает, что кавказским горцам шотландские горцы не указ - они и из МакЛеода БигМак сделают, если он их оскорбит. Горячие люди, чо. :)
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Когда бoeвики напали на Дагестан в 1999, мирные люди взяли охотничьи ружья и встали стеной на пути бaндитoв. Дагестанцы и русские - братья.
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hunt andres
hunt andres
Ирландский отморозок не понимает, кто такие дагестанцы.)))
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Попович Олег
Попович Олег
hunt andres, овцечпоки которых русские который век нагибают
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Мразь Русская
Мразь Русская
hunt andres, этих дагестанцев (отморозков) весь мир знает!
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