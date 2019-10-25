МакГрегор подвергся нападению в Москве – СМИ

Ирландский боец Конор МакГрегор столкнулся с агрессией со стороны россиян во время визита в Москву.

Возле отеля, где поселился звезда Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), его караулят десятки дагестанцев, а во время одного из мероприятий в Конора запустили бутылкой. Как пишет "Спорт-Экспресс", один из блогеров запустил в ирландца пластиковой бутылкой, которая пролетела мимо. Нападавшего тут же задержала охрана спортсмена.

Конор МакГрегор КП

Причиной такого поведения стали высказывания МакГрегора в адрес чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, которому ирландец проиграл в октябре минувшего года. Конор назвал экс-соперника и всех дагестанцев трусами.

Как сообщал OBOZREVATEL, Конор МакГрегор рассказал, как охрана Владимира Путина заподозрила его в попытке отравить президента России.

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