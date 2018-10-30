МакГрегор - Нурмагомедов: тренер Конора сделал заявление о реванше

Ирландский боец Конор МакГрегор проигравший скандальный бой за звание чемпиона UFC россиянину Хабибу Нурмагомедову, не оставляет мыслей провести реванш. Об этом заявил тренер Конора Джон Кавана, заметив, что тут крайне важно иметь серьезную мотивацию.

"Реванш? Я думаю, это зависит от Конора. После боя мы обменялись несколькими сообщениями, но я не встречался с ним лицом к лицу. Когда мы это сделаем, я поговорю с ним. Я спрошу, какова его мотивация. Выслушаю, сколько он ещё хочет провести поединков. Один или еще пять?", - сказал Кавана Bjpenn.com

Тренер ирландца напомнил старую поговорку, которая гласит, трудно вставать по утрам бегать, когда ты спишь в шелковой пижаме. И подчеркнул:

"MMA - это очень, очень жесткий спорт. Тренировки крайне изнурительны, и у МакГрегора скоро родится второй ребенок. Имеется ли у него прежняя мотивация? Я думаю, да", — сказал Кавана.

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