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Лукашенко ввел абсурдный запрет для белорусских спортсменов

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался за запрет для местных спортсменов пользоваться автобусами иностранных марок и призвал поддержать продукцию отечественного завода "МАЗ".

Про это глава государства заявил после того, как проехал по Минской кольцевой дороге на автобусе "МАЗ", который станет официальным перевозчиком гостей и спортсменов во время проведения II Европейских игр, которые вскоре стартуют в Минске.

Лукашенко во время автобусного тест-драйва

Лукашенко во время автобусного тест-драйва

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"Хороший этот автобус, хороший автобус. Но нашим же спортсменам "Мерседес" давай. Надо категорически запретить это", - заявил Лукашенко в эфире телекомпании ОНТ.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Беларуси Александр Лукашенко жестоко прошелся по хоккеистам национальной сборной за выступление на чемпионате мира, который принимают Германия и Франция. Белорусы уступили в первых трех матчах с общим счетом 3:15 финнам, чехам и канадцам.

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Персона
Александр Лукашенко
Место
БеларусьМинск
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