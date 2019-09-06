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8 сентября • обновлено в 11:40
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Лукашенко сделал сенсационное предложение Украине и России

41.7т Читать материал на украинском

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил за проведение Олимпийских игр совместно с одной из соседских стран.

Об этом он заявил во время визита в Брест, информирует БЕЛТА. В частности, политик рассказал о возможности организации соревнований с Украиной или Россией.

Новости
"А на парад денег нет?" Зеленского распекли за идею проведения Олимпиады в Украине

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

БЕЛТА

"Конечно, нам трудно соревноваться с гигантами, но, допустим, с украинцами или россиянами мы можем Олимпиаду провести. Объекты под Олимпийские игры у нас готовы. Сейчас Национальный футбольный стадион построим и для водных видов спорта, останется футбол. В России вся инфраструктура создана под футбол. Можем запросто с ними принять Олимпиаду. И здесь в основном летнюю провести – в Беларуси – с помощью россиян или украинцев. У них есть объекты, которых нам не хватает", – сказал Александр Лукашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости подготовки страны к проведению в будущем Олимпийских игр.

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Персона
Александр Лукашенко
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Semenov Igor
Semenov Igor
Дайте нам денег и все равно кто даст - Украина или Россия, но дайте...
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Semenov Igor
Semenov Igor
кулагин сергей, "Международные (золотовалютные) резервы Украины по состоянию на 1 сентября 2019 года достигли почти 22,02 млрд долларов, тогда как на 1 августа они составляли 21,84 млрд долларов. Об этом сегодня, 6 сентября, информирует пресс-служба Национального банка Украины (НБУ)." - Это по поводу "У нас сейчас самый большой золотовалютный резерв". В ВВП Украины в бакссах за 2018 год - всего 131 млрд . И этого ВВП "на все" не хватает... А как живут украинцы - скорее всего так, как хотят жить в противном случае были бы народнык волнения, акты неповиновения и т.д. Сказать то, что укрнаинцев в очередной раз обманули - ну вот как то не поворачивается язык, посколку в этом случае надо признать, что украинцы тупые... пятый раз обманывают, а они все верят и надеятся на чудо. И зачем чего-то строить, если сбывать некуда? А собственное потребление - недостаточно для развития производства и низкой себестоимости той или иной продукции. Ну это так, к слову....
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кулагин сергей
кулагин сергей
Semenov Igor, По ходу Украина и по сей день не отдала российские деньги . У нас сейчас самый большой золотовалютный резерв . С учетом того , что новэх заводов не построили , количество украинцев резко уменьшилось . Кто отгадает от куда бабос ? Украинцы , скоро будем жить на территории Украины но на чужой земле . Она уже продана , кто не верит есть закон - бесплатный сыр бывает только в мышеловке . Хотя можно и не отдавать деньги . Но тогда война будет и с западной стороны .
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Олимпийские игры на троих - отличная идея демонстрации славянского единства. Только важно перед этим провести денацификацию на Украине, как в Германии в 1946. Иначе очень многие заметят в Киеве сходство с Берлином 1936 года.
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кулагин сергей
кулагин сергей
Ядвіга Віталій, Нет , то в америке словяне
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Ядвіга Віталій
Ядвіга Віталій
Rabinovich Alexander, Це роісся слов'яни???
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
никто с вами уплютдками ничего проводить не будет! росия и белорусь это Гетто Зона-Концлагерь! Донбасс без Крыма нам не нужен! война до полной победы над окупантами!
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Кор Павел
Кор Павел
Кожедуб ruslan, вперёд на мины дуб
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Виня Ксения
Виня Ксения
Чистяков Шурик, если у тебя, обосранца, нет горячей воды, то не надо трубить об этом на весь мир. Тебя просто не поймут, так как в нормальных цивилизованных странах, к которым раися не относится, горячая вода уже давно доступна 24 часа в сутки.
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