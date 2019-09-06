Лукашенко сделал сенсационное предложение Украине и России

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил за проведение Олимпийских игр совместно с одной из соседских стран.

Об этом он заявил во время визита в Брест, информирует БЕЛТА. В частности, политик рассказал о возможности организации соревнований с Украиной или Россией.

Александр Лукашенко БЕЛТА

"Конечно, нам трудно соревноваться с гигантами, но, допустим, с украинцами или россиянами мы можем Олимпиаду провести. Объекты под Олимпийские игры у нас готовы. Сейчас Национальный футбольный стадион построим и для водных видов спорта, останется футбол. В России вся инфраструктура создана под футбол. Можем запросто с ними принять Олимпиаду. И здесь в основном летнюю провести – в Беларуси – с помощью россиян или украинцев. У них есть объекты, которых нам не хватает", – сказал Александр Лукашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости подготовки страны к проведению в будущем Олимпийских игр.

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