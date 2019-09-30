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30 сентября • обновлено в 23:33
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Лучшая в истории: юная украинка с мировым рекордом выиграла "серебро" ЧМ по легкой атлетике

1.5т Читать материал на украинском

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала серебряную медаль на чемпионате мира, который в эти дни проходит в Катаре.

Наша юная соотечественница стала второй в секторе для прыжков в высоту, взяв планку на отметке 2,04 метра. Этот результат позволил Ярославе не только стать второй на соревнованиях, но и установить мировой рекорд для спортсменок до 20 лет. Кроме того, украинка стала самой юной медалисткой мундиаля в истории.

Ярослава Магучих

Ярослава Магучих

Юная украинка с историческим рекордом выиграла "серебро" ЧМ по легкой атлетике

Победу в соревнованиях одержала российская звезда Мария Ласицкене, которая также прыгнула на 2,04 метра, но сделала это с первой попытки. Магучих же для этого потребовалось три попытки, что и не позволило ей стать чемпионкой мира.

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Отметим, что четвертое место заняла еще одна представительница Украины Юлия Левченко. Ей покорилась высота в два метра.

Ярослава Магучих

Ярослава Магучих

Ярослава Магучих

Ярослава Магучих

Ярослава Магучих

Ярослава Магучих

Ярослава Магучих

Ярослава Магучих

Эта медаль стала первой для нашей страны на мировом первенстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский чемпион Европы по спортивной ходьбе Марьян Закальницкий был срочно госпитализирован после финиша на дистанции 50 км на ЧМ в Катаре.

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Тема
легкая атлетика
Персона
Ярослава Магучих
Место
Катар Доха
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