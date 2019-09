Лучшая в истории: юная украинка с мировым рекордом выиграла "серебро" ЧМ по легкой атлетике

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала серебряную медаль на чемпионате мира, который в эти дни проходит в Катаре.

Наша юная соотечественница стала второй в секторе для прыжков в высоту, взяв планку на отметке 2,04 метра. Этот результат позволил Ярославе не только стать второй на соревнованиях, но и установить мировой рекорд для спортсменок до 20 лет. Кроме того, украинка стала самой юной медалисткой мундиаля в истории.

Победу в соревнованиях одержала российская звезда Мария Ласицкене, которая также прыгнула на 2,04 метра, но сделала это с первой попытки. Магучих же для этого потребовалось три попытки, что и не позволило ей стать чемпионкой мира.

At 18y and 11d, Ukraine's Yaroslava Mahuchikh is the youngest ever field event medallist in #WorldAthleticsChamps history!



She won silver in the high jump with a huge world U20 record of 2.04m! pic.twitter.com/eBa5xbmuMi