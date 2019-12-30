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30 декабря • обновлено в 16:51
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Курьезный момент из киевского футзала взорвал сеть – опубликовано видео

4.1т
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Видео смешного падения из киевского футзала при попытке выполнить финт набрало уже несколько миллионов просмотров в Instagram.

Известный во всем футбольном мире канал 433 опубликовал короткий ролик, на котором видно, как десятый номер команды в зеленом решил сделать эффектный пас рабоной, но далеко отпустил от себя мяч и стал кумиром миллионов.

Рабона из киевского футзала

Рабона из киевского футзала

Пост набрал уже почти 4,5 миллиона просмотров и 803 тысячи лайков. Пользователи активно отмечают на видео своих "техничных" друзей и шутят в комментариях.

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Тема
футзал
Место
Украина Киев
Тег
курьез
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