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Кровавый пельмень: боец MMA получил ужасную травму — фото 18+

2.4тЧитать материал на украинском

Японский боец смешанных единоборств ММА Юсуке Ячи получил ужасную травму глаза на турнире Rizin 14 в андеркарте боя между Флойдом Мейвезером с Теншиной Насукавой.

Во втором раунде 28-летний японец пропустил от Джонни Кейса опаснейший удар в лицо. Врачи потребовали остановить бой, потому что травма угрожала зрению Ячи. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца)

Юсуке Ячи

Юсуке Ячи

Rizin 14

Юсуке Ячи

Юсуке Ячи

Rizin 14

Юсуке Ячи

Юсуке Ячи

Rizin 14

Юсуке Ячи

Юсуке Ячи

The Sun

Юсуке Ячи

Юсуке Ячи

The Sun

Юсуке Ячи

Юсуке Ячи

The Sun

Для Юсуке это поражение стало восьмым в профессиональной карьере при 20 победах.

Новости
Космическая сумма: стало известно, сколько заработал Мейвезер за 3-минутный бой в Японии

Как сообщал OBOZREVATEL, в выставочном 3-раундовом бою по правилам бокса американец Флойд Мейвезер избил японца Теншина Насукаву. Экс-чемпион мира по боксу с первых секунд завладел инициативой и по ходу первого раунда трижды отправлял оппонента в нокдаун.

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Тема
MMA
Место
Япония
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