Кровавый пельмень: боец MMA получил ужасную травму — фото 18+

Японский боец смешанных единоборств ММА Юсуке Ячи получил ужасную травму глаза на турнире Rizin 14 в андеркарте боя между Флойдом Мейвезером с Теншиной Насукавой.

Во втором раунде 28-летний японец пропустил от Джонни Кейса опаснейший удар в лицо. Врачи потребовали остановить бой, потому что травма угрожала зрению Ячи. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца)

Юсуке Ячи Rizin 14

Юсуке Ячи Rizin 14

Юсуке Ячи Rizin 14

Юсуке Ячи The Sun

Юсуке Ячи The Sun

Юсуке Ячи The Sun

Для Юсуке это поражение стало восьмым в профессиональной карьере при 20 победах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в выставочном 3-раундовом бою по правилам бокса американец Флойд Мейвезер избил японца Теншина Насукаву. Экс-чемпион мира по боксу с первых секунд завладел инициативой и по ходу первого раунда трижды отправлял оппонента в нокдаун.