Кричал минуту: российский атлет получил жуткую травму, приседая со штангой - видео 18+

Видео с соревнований по пауэрлифтингу в России вызвало бурный резонанс в социальных сетях.

В ролике атлет во время приседа с огромным весом на штанге получил жуткую травму ноги. Колено спортсмена просто вывернулось, причинив ему невероятную боль.

Россиянин около минуты кричал, сокрушаясь, что не остановился перед этим подходом.

"Пипец, он с отскоком, походу, решил сесть... Только вес не разминочный был. Ну такая нормальная уборка", "Борьба за килограммы это конечно хорошо, но инстинкт самосохранения же должен быть", - пишут юзеры в комментариях.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было, предварительно убрав от экрана детей или сделав звук тише. На видео присутствует нецензурная лексика.

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Как сообщал OBOZREVATEL, трагический эпизод произошел на открытом чемпионате города Шахты по пауэрлифтингу. Российский спортсмен умер, уронив на себя 180-килограммовую штангу

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