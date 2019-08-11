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Кричал минуту: российский атлет получил жуткую травму, приседая со штангой - видео 18+

1.6т Читать материал на украинском

Видео с соревнований по пауэрлифтингу в России вызвало бурный резонанс в социальных сетях.

В ролике атлет во время приседа с огромным весом на штанге получил жуткую травму ноги. Колено спортсмена просто вывернулось, причинив ему невероятную боль.

Россиянин около минуты кричал, сокрушаясь, что не остановился перед этим подходом.

"Пипец, он с отскоком, походу, решил сесть... Только вес не разминочный был. Ну такая нормальная уборка", "Борьба за килограммы это конечно хорошо, но инстинкт самосохранения же должен быть", - пишут юзеры в комментариях.

Кричал минуту: российский атлет получил жуткую травму, приседая со штангой - видео 18+
Кричал минуту: российский атлет получил жуткую травму, приседая со штангой - видео 18+
Кричал минуту: российский атлет получил жуткую травму, приседая со штангой - видео 18+
Кричал минуту: российский атлет получил жуткую травму, приседая со штангой - видео 18+

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было, предварительно убрав от экрана детей или сделав звук тише. На видео присутствует нецензурная лексика.

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Тема
пауэрлифтинг
Место
Россия
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