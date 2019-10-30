Чемпион мира и Европы повесился в лесу

Причиной смерти чемпиона мира по дзюдо Крейга Фэллона стало самоубийство, сообщает Mirror. Британец скончался 16 июля в возрасте 36 лет.

Крейг Фэллон

Согласно имеющимся данным, Фэллон был найден повешенным в лесу на западе Англии, а его автомобиль обнаружен на дне реки. Перед смертью он написал электронное письмо своей девушке, где сообщил, что сделал свой выбор. Накануне он заявил девушке, что она его больше не увидит.

Фэллон завоевал "золото" чемпионата мира — 2005 в весовой категории до 60 кг. В 2006 году стал золотым призером чемпионата Европы. Тем самым Фэллон стал лишь вторым британским дзюдоистом в истории (после Нэйла Адамса в 1981 году), одновременно удерживавшим титулы чемпиона мира и Европы.

После завершения карьеры в 2011 году он перешел на тренерскую работу, в марте 2019 года стал главным тренером Ассоциации дзюдо Уэльса.

Новости В России умер двукратный призер Олимпиады

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 октября американский боксер Патрик Дэй скончался после полученных травм в поединке с Чарльзом Конуэллом, который проходил в андеркарте боя между Александром Усиком и Чаззом Уизерспуном.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!