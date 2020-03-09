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9 марта • обновлено в 12:04
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Конор жестко ответил россиянину из-за чемпионского боя UFC

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Ирландский боец Конор МакГрегор жестко ответил россиянину Исламу Махачеву, который после просмотра боя между Йоанной Енджейчик и Вэйли Чжан назвал MMA “не женским спортом".

"Абсолютный кретин. Обвиненный в употреблении стероидов жулик, который пойдет на все, что угодно, чтобы не пропустить удар или замедлить ход боя, нелестно отзывается об одном из лучших поединков между женщинами в истории соревнований. Снова эти маленькие гремлины. Грязные крысы", – написал МакГрегор у себя в Twitter.

Конор МакГрегор

Конор МакГрегор

РБК

Отметим, что твит Махачева вызвал бурю негодования в сети, которая вынудила его удалить свой комментарий.

Напомним, что китаянка Вэйли победила полячку Енджейчик раздельным решением судей, защитив чемпионский титул UFC в наилегчайшей весовой категории.

Как сообщал OBOZREVATEL, ирландец Конор МакГрегор высмеял высказывание чемпиона UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова об уличных боях.

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Темы
MMA UFC
Персоны
Конор МакГрегор Йоанна Енджейчик
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