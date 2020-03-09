Ирландский боец Конор МакГрегор жестко ответил россиянину Исламу Махачеву, который после просмотра боя между Йоанной Енджейчик и Вэйли Чжан назвал MMA “не женским спортом".

"Абсолютный кретин. Обвиненный в употреблении стероидов жулик, который пойдет на все, что угодно, чтобы не пропустить удар или замедлить ход боя, нелестно отзывается об одном из лучших поединков между женщинами в истории соревнований. Снова эти маленькие гремлины. Грязные крысы", – написал МакГрегор у себя в Twitter.

Конор МакГрегор РБК

An absolute cretin. A Convicted Steroid cheat that will do anything to avoid impact and stall a fight, and then talks down on one of the greatest exchanges of combat ever produced by our female combatants.

These little gremlins! It’s back on. Filthy rats.

Shame on the game. https://t.co/JddPD4pio7 — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) March 8, 2020

Отметим, что твит Махачева вызвал бурю негодования в сети, которая вынудила его удалить свой комментарий.

Напомним, что китаянка Вэйли победила полячку Енджейчик раздельным решением судей, защитив чемпионский титул UFC в наилегчайшей весовой категории.

Как сообщал OBOZREVATEL, ирландец Конор МакГрегор высмеял высказывание чемпиона UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова об уличных боях.

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