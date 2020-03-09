Ирландский боец Конор МакГрегор жестко ответил россиянину Исламу Махачеву, который после просмотра боя между Йоанной Енджейчик и Вэйли Чжан назвал MMA “не женским спортом".
"Абсолютный кретин. Обвиненный в употреблении стероидов жулик, который пойдет на все, что угодно, чтобы не пропустить удар или замедлить ход боя, нелестно отзывается об одном из лучших поединков между женщинами в истории соревнований. Снова эти маленькие гремлины. Грязные крысы", – написал МакГрегор у себя в Twitter.
Конор МакГрегор
РБК
An absolute cretin. A Convicted Steroid cheat that will do anything to avoid impact and stall a fight, and then talks down on one of the greatest exchanges of combat ever produced by our female combatants.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) March 8, 2020
These little gremlins! It’s back on. Filthy rats.
Shame on the game. https://t.co/JddPD4pio7
Отметим, что твит Махачева вызвал бурю негодования в сети, которая вынудила его удалить свой комментарий.
Напомним, что китаянка Вэйли победила полячку Енджейчик раздельным решением судей, защитив чемпионский титул UFC в наилегчайшей весовой категории.
Как сообщал OBOZREVATEL, ирландец Конор МакГрегор высмеял высказывание чемпиона UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова об уличных боях.
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