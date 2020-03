Ирландский боец Конор МакГрегор жестко ответил россиянину Исламу Махачеву, который после просмотра боя между Йоанной Енджейчик и Вэйли Чжан назвал MMA “не женским спортом".

"Абсолютный кретин. Обвиненный в употреблении стероидов жулик, который пойдет на все, что угодно, чтобы не пропустить удар или замедлить ход боя, нелестно отзывается об одном из лучших поединков между женщинами в истории соревнований. Снова эти маленькие гремлины. Грязные крысы", – написал МакГрегор у себя в Twitter.

An absolute cretin. A Convicted Steroid cheat that will do anything to avoid impact and stall a fight, and then talks down on one of the greatest exchanges of combat ever produced by our female combatants.

These little gremlins! It’s back on. Filthy rats.

Shame on the game. https://t.co/JddPD4pio7