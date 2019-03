Конор МакГрегор арестован

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком и полулегком весе Конор МакГрегор был арестован в Майами (США).

Как сообщает ESPN со ссылкой на департамент полиции, титулованный боец разбил телефон фаната после того, как тот сфотографировал его возле отеля примерно в 5 часов утра.

MBPD has arrested and charged Conor McGregor, DOB: 7/14/88, with Strong Arm Robbery and Criminal Mischief, both felonies. Please see arrest report and booking photo below. No additional information will be provided. pic.twitter.com/9HdkRWPnd8

По информации из нескольких источников, МакГрегор выдернул телефон из рук мужчины, разбил его и унес с собой. 30-летний боец обвиняется в грабеже и хулиганстве.

Here is UFC star Conor McGregor exiting the jail after posting bond on criminal mischief and robbery charges related to a phone incident. He didn’t want to speak, escorted to Black Escalade by someone on his team and quickly left. pic.twitter.com/ZqdUgVd1ZN