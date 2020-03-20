Украинский волейболист Олег Плотницкий, выступающий за итальянскую "Перуджу", обратился к украинцам, призвав к осторожности и выполнению правил карантина, вызванного пандемией коронавируса.

"Я слежу за новостями каждый день с тех пор, как эта болезнь дошла до нашей с вами страны. И я вижу, что большинство украинцев к этому вирусу отнеслись недостаточно серьезно. Вы продолжаете гулять в парках с детьми или без них, ездить на работу, создавать огромные очереди в банках и на остановках! Так же было и здесь в Италии первые две недели. Люди не придавали этой болезни никакого значения, все думали, что это очень быстро закончится. Ходили в рестораны и кафе, гуляли в парках или просто по городу, ездили на работу.

Но оказалось, что этот вирус не быстро закончился, как все думали, а очень быстро распространялся по всей стране из региона в регион. И вот после того, как всю страну перекрыли, ввели карантин, не осталось ни одного региона, где бы ни нашли хоть одного больного, когда в больницах уже не хватало мест, вот тогда люди поняли, что это реальная опасность для всей страны и начали придерживаться правил карантина. Когда за каких-то 10–14 дней количество больных выросло с сотен до тысяч.

Неужели мы, украинцы, хотим наступить на те же грабли, неужели нам не хватает реального примера для того, чтобы понять, что наша жизнь или жизнь близких нам людей дороже работы, прогулки или просто шатания по городу или оплаты за коммуналку! Или все же мы дождемся того дня, когда за сутки будет умирать по 400–500 человек, а заражаться тысячи, и тогда поймем, что не власть виновата во всем, а только мы, те, кто не прислушался к советам.

Олег Плотницкий Facebook Олега Плотницкого

Неужели так сложно посидеть дома две–три недели, переждать, уделить больше внимания детям, отдохнуть, хорошо поспать или использовать время для того, что вы хотели бы сделать дома, но из-за работы не могли.

Я прошу всех отнестись к этой ситуации серьезно и с ответственностью. Оставайтесь дома! Выходите на улицу только для того, чтобы: купить еды; прогуляться максимум минут 15–20, и то возле дома и желательно не с друзьями или компанией; сходить в аптеку. И все!

Поймите, этим мы можем хоть немного приостановить распространение этого вируса и в разы уменьшить количество зараженных и смертей. Давайте сделаем так, чтобы не было поздно как в Италии или Китае. Чтобы лето мы провели не на карантине. Я верю в наше единство и уверен, что мы преодолеем этот вирус благодаря нашему единству", – написал Олег Плотницкий у себя в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный украинский теннисист Сергей Стаховский заявил, что закрытие границ государств из-за коронавируса COVID-19 уже не поможет остановить его распространение.

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