Как держать себя в форме: Вирастюк дал совет украинцам

Люди, желающие держать себя в форме, должны посещать спортзал не менее трех раз в неделю и не рассчитывать на мгновенный результат.

Об этом рассказал в эфире ObozTV известный украинский стронгмен Василий Вирастюк. По его словам, для оптимального результата человеку надо "заболеть" спортом.

"Это не один год, не один месяц и не три месяца, как думают клиенты, которые приходят в фитнес-залы посреди весны и говорят – мне до лета срочно нужно красивую фигуру, просушенный пресс, "кубики", – отметил стронгмен.

По его словам, "это тяжелая работа, для этого нужен не один год".

"Если вы достигли определенного результата в построении своего идеального тела, это вас захватит настолько, что без физических нагрузок, без физкультуры и спорта вы просто уже не сможете. Вы будете в хорошем смысле больным человеком – просто идти туда, потому что вы по-хорошему заболели этим. И это неплохо. Для того, чтобы поддерживать себя в форме, обычному человеку, не профессиональному спортсмену, думаю, достаточно трех дней в неделю посещения зала", – заявил Вирастюк.

kievpravda.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный шоумен Антин Мухарский рассказал, как ему после 50 лет удается держать себя в форме, сохраняя силы и бодрость духа.

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