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25 февраля • обновлено в 20:58
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Кадыров вышел в ринг с Емельяненко

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров провел боксерскую тренировку в ринге с российским бойцом смешанного стиля (ММА) Александром Емельяненко.

"Рамзан за слова отвечает! Надел перчатки и вышел в ринг!" — подписал Емельяненко соответствующую фотографию в Instagram.

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Напомним, что бой между бойцом MMA и чеченским управленцем, который должен состояться по правилам бокса, запланирован на 2020 год.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кадыров пообещал нокаутировать Александра Емельяненко в пятом раунде своим единственным и первым ударом в поединке.

Емельяненко дерзко отреагировал на вызов Рамзана. При этом сам глава Чечни отметил, что оба соперника смогут хорошо заработать за поединок.

Свой последний бой Александр Емельяненко выиграл у тяжелоатлета Михаила Кокляева, нокаутировав его в первом раунде.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персоны
Рамзан Кадыров Александр Емельяненко
Место
Россия
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну тут точно Рамзан уделает Емельяна))и дураку понятно что Емеля ему сольет бой он же не дурак выиграть у Рамзана что бы потом ему бошку отрезали чеченцы))))))))))
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