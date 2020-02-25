Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров провел боксерскую тренировку в ринге с российским бойцом смешанного стиля (ММА) Александром Емельяненко.

"Рамзан за слова отвечает! Надел перчатки и вышел в ринг!" — подписал Емельяненко соответствующую фотографию в Instagram.

Напомним, что бой между бойцом MMA и чеченским управленцем, который должен состояться по правилам бокса, запланирован на 2020 год.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кадыров пообещал нокаутировать Александра Емельяненко в пятом раунде своим единственным и первым ударом в поединке.

Емельяненко дерзко отреагировал на вызов Рамзана. При этом сам глава Чечни отметил, что оба соперника смогут хорошо заработать за поединок.

Свой последний бой Александр Емельяненко выиграл у тяжелоатлета Михаила Кокляева, нокаутировав его в первом раунде.

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