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19 февраля • обновлено в 23:05
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Кадыров на улице ударил Емельяненко - опубликовано видео

4.7т
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Глава Чечни Рамзан Кадыров выложил видео в Instagram, в котором проверил на прочность российского бойца Александра Емельяненко, прямо на улице ударив его ногой.

"Сегодня на тренировке, в ходе пробежки по улицам Грозного, наткнулись случайно друг на друга и сразу начали разбираться, причем так, что искры летели и дымилась земля. Травм он пока не получил, хотя был очень близок к этому, но скоро встретимся уже на ринге и там уже посмотрим кто кого. Одно дело говорить при включенных видеокамерах, как это любит делать Александр, и совсем другое - боксировать так, чтобы сопернику казалось что рядом рвутся бомбы", - подписал Кадыров ролик.

Ассаламу алайкум друзья! Обстановка накаляется❗🔥🔥🔥 ⠀ Как вы знаете, я усердно готовлюсь к предстоящему боксерскому поединку с Александром Емельяненко @alexemelyanenko и как я узнал он делает то же самое 😄 ⠀ Сегодня на тренировке, в ходе пробежки по улицам Грозного, наткнулись случайно друг на друга и сразу начали разбираться 🥊🥊🥊 причем так, что искры летели и дымилась земля ⚡🌪💥 ⠀ Травм он пока не получил, хотя был очень близок к этому 🤕, но скоро встретимся уже на ринге и там уже посмотрим кто кого ⚔ Одно дело говорить при включенных видеокамерах 🎥📹📷, как это любит делать Александр, и совсем другое - боксировать так, чтобы сопернику казалось что рядом рвутся бомбы))) 💣🧨💣 ⠀ Уже совсем скоро вы увидите БОЙ ВЕКА! 💪🏼🔥🔥🔥 ⠀ #Грозный #Бокс #Ринг #Кадыров #Емельяненко #БойВека

Публикация от РОФ им.Ахмата Кадырова (@za_kadyrova_95eng)

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Напомним, что бой между бойцом MMA и чеченским управленцем, который должен состояться по правилам бокса, запланирован на 2020 год.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кадыров пообещал нокаутировать Александра Емельяненко в пятом раунде своим единственным и первым ударом в поединке.

Емельяненко дерзко отреагировал на вызов Рамзана. При этом сам глава Чечни отметил, что оба соперника смогут хорошо заработать за поединок.

Свой последний бой Александр Емельяненко выиграл у тяжелоатлета Михаила Кокляева, нокаутировав его в первом раунде.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персоны
Рамзан Кадыров Александр Емельяненко
Место
Россия Грозный
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