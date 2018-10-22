К сборной России в отель подселили ''биологическое оружие''

К сборной России по лыжным гонкам, которая находится на сборе в итальянском Валь Сеналесе подселили заболевшего норвежца. Знаменитый лыжник Петтер Нортуг был изолирован от основной команды и переселен в здание, где размещались российские спортсмены.

Петтер Нортуг Thibaut/NordicFocus

Позже в этот же отель заселились атлеты из Финляндии и Швейцарии.

"Очень странно, что Норвегия так поступила. Они прекрасно знали, что в этом отеле уже живут сборные России и Финляндии. А теперь вот еще и мы приехали", – рассказал швейцарец Дарио Колонья.

"Если он боятся, что Нортуг кого-нибудь заразит, то это очень странное решение. Тут рядом очень много других отелей. У нас тоже один спортсмен заболел, и мы переселили его вниз, с высоты в 2000 м на уровень 600 м. Я не врач, но уверен, что так всегда делают, когда кто-то заболевает на высотных сборах", – цитирует sports.ru тренера сборной России Маркус Крамер.

"Мы не знали, что в том отеле живут другие спортсмены. Мы сожалеем об этом. Попробуем переселить его куда-нибудь еще. Конечно, мы это сделали не специально. Нам жаль. Мы просто хотели переселить Нортуга как можно быстрее. Он уже раньше жил в этом отеле, да и его родители там остановились", – прокомментировал ситуацию тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Арильд Монсен .

В комментариях российские болельщики высмеяли инцидент, назвав Нортуга "биологическим оружием".

Напомним, что не так давно звезда сборной России рассказал об отношении к русским в Европе.